Kuidas José hiiglase käest peksa sai

Hetkel, mil José tõstis klaasi ja selle ühekorraga põhjani kummutas, olid mehed Juuda kõrtsis – vaadatuna teisest väljaku otsast, vaadatuna ööst ja vaikusest – kui haigutav ukseava, nad olid kahvatu valguseviirg, mis püüab ulatuda üle mahajäetud külaplatsi ja üle musta, musta öö, nad olid asupaik sõnadele, millest polnud võimalik aru saada ja mis püüdsid üle maha jäetud külaplatsi ja musta, musta vaikuse sisse astuda. José asetas tühja klaasi letile ja otse tema nina all, valguse käes ja sõnakuminas, võttis hetkega kuju kuradi edev naeratus. Kurat naeratas. Ta oli ainus, kelle nahk polnud päikesest põlenud, seljas oli tal särk, jalas triigitud ja viigitud püksid, juuksed soni ja sarvemüksude vahel siledaks kammitud. Tema ainsana naeratas. Kaks klaasi punast veini, küsis ta muigvel sui. Josél polnud vaja teda vaadata. Vaikides ootas ta klaase, mis olid nii triiki täis, et üks tilk veel ja need oleksid üle ääre ajanud. Juues ei lasknud kurat Joséd silmist ja isegi kui ta jõi, paistis tema näol muie, mis jagunes ja paljunes tuhandeks naeratuseks ja tuhandeks muigeks. Mehed jätkasid või paistsid jätkavat oma lõputuid vestlusi, oma lõputuid kaardimänge, katkestades tegevuse vaid selleks, et piiluda muutusi José näoilmes ja sarviku põlglikku naeratust või sülitada välja käsitsi keeratud sigarettide nätskeid konisid. Ja José näoilme muutus. Üksteise järel kummutatud veiniklaasid täitsid ta vähehaaval põhjendamatu rõõmuga nagu karnevali või külapeo ajal. Kurat naeratas. Naeratades küsis ta, kuidas sul läheb, kus su naine on, pole teda ammu näinud. José silmad lõid korraks särama ja ta katkestas muhelemise ja vastas, ta on seal, kus ta olema peab, kust ta kunagi ära ei lähe. Meeste segunevad hääled olid nüüd meri, mis pillutab pea kohal sõnalaineid; lained valgusid eri suundadesse laiali ja eemaldusid üksteisest ähmasel kohinal, et siis jälle kokku saada ja jätta õhku endast maha sõnade riismeid, tähtsusetuid ja sassis silbikesi nagu vanu asju prügihunnikus. Mitte kunagi? sõnas kurat naerdes ja muiates. José jäi vait ja vait jäid ka mehed, et kuulda vastust, mida ei tulnudki. Kaks klaasi veini, nõudis sarvik naeratades. Tead sa, jätkas ta naeratades, hiiglane ütles mulle, et tunneb su naist paremini kui sina, et tema teab paremini ja kindlamalt, kus su naine käib, kus su naine on. Alkoholiaurust heledas hämus tõmbas José hinge, et kuuldut paremini mõista. Keset lendlevat tolmu avasid mehed, justkui mutid, oma väikesed silmad ja püüdsid naerda, kuid ei suutnud ja vaid urisesid. José vastas, see hiiglane läheb oma valedega liiale, mu naine on seal, kus ma tean, et ta on, kus ta peabki olema, ja sellele hiiglasele, kui juhtud teda nägema, ütle, et andku ennast näole, andku ennast näole. Ja ta tõstis rusika hästi kõrgele ja virutas selle pikaldase liigutusega vastu letti. Koer tõusis ja läks aeglaselt välja. Ja José ütles veel, andku ennast ainult näole, küll ma talle kolki annan. Meeste ilmed tardusid silmapilguks ja hetk hiljem hakkasid nad kõik korraga tantsima, lendlesid ringiratast, keerutasid ümber José. Tema, kes ta eristas vaid ähmaseid piirjooni ja värvipundart, lõi uuesti näost särama ja keerles ja tantsis ja kukkus ja kukkus ja tõusis püsti ja tantsis veel. Nurgas naeratas kurat, lõpuks ometi oli tal naeratamiseks põhjust.