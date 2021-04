Olav Osolin: kirjutamise vallas olen täielik diletant

5. Mis osutus kirjutamise juures kõige raskemaks?

Kirjutasin nii, nagu diletandile kohane: panin algusest padavai leekima ja trükkisin läptoppi kõike, mis aga parajasti meelde tuli. Esimese pausi tegin siis, kui mu ellu astusid naised, sest ma ei suutnud pikka aega jõuda selgusele, kas ja kuidas oma naissuhteid raamatusse panna. Mul polnud miskit tahtmist tirida toredaid inimesi avalikkuse tähelepanu alla ainuüksi sellepärast, et nad on minuga ammu aegu tagasi kokku sattunud, kuid samas tundsin, et päris ilma ka ei saa, eriti selles osas, mis puudutab mu toonast abikaasat. Pärast mitme kuu pikkust pausi suutsin lõpuks leida enda arvates sobiliku kompromissi ja seejärel põrutasin jälle varasema hooga edasi. Järgmine suurem raskus ilmnes alles siis, kui avastasin valmis käsikirja üle lugedes, et kipun teksti mitte ainult lihvima, vaid ka tsenseerima. Siis ütlesin endale: «Stopp! Kui sa oled esimese tuhinaga selle inimese kohta nii arvanud, siis las olla! Saad küll kümmekond vihavaenlast juurde, aga raamat tuleb tüki jagu ausam ja ka mahlakam.»

6. Mis oli kõige toredam?

Kõige toredam ja samas ka üllatavam oli see, et see raamat nii populaarseks sai. Lisaks Apollo lugejate auhinnale ja korralikele müüginumbritele, sain hiljuti teada, et «Minu esimene elu» oli mullu raamatukogudest laenutatud raamatute pingereas teisel kohal pärast Delia Owensi rahvusvahelist menuromaani. Nii et täiesti ootamatult sain ma vanas eas menukaks noorkirjanikuks.

7. Kuidas võidu toonud raamatu idee sündis ja kui kaua kirjutamine aega võttis?

Selle raamatu idee sündis minu Facebooki lehel ilmunud postitustest, mida ma kirjutasin ilma miski suurema mõtteta, lihtsalt ajaviiteks. Kuna neis oli tihti viiteid ka minu enda elukogemustele ja läbielatud seiklustele, arvasid mõned mu Facebooki sõbrad, et võiksin oma lood raamatusse panna. Esialgu hakkasin raamatu ideega niisama flirtima, lisades mõne postituse lõppu, et «sel teemal loete pikemalt minu tulevasest raamatust», kuigi tol ajal polnud mul reaalset kavatsust kirjanikuks hakata. Alles siis, kui enamik Eesti kirjastajaid hakkas uurima, millal käsikiri valmis saab ja kas nad võiksid kandideerida selle avaldamisele, hakkasin mõtlema, et miks ka mitte.

Kirjutamine ise läks suhteliselt nobedalt. Kui ma olin teinud avaldamise diili Varrakuga, küsisin Krista Kaeralt, kui paksu raamatu ma peaks kirjutama ning sain vastuseks, et kui ma suudaksin pingutada 400 tuhande tähemärgi kanti, oleks parajalt paks raamat. Pärast nõutud mahus käsikirja üleandmist kirjutasin veel 100 tuhat tähemärki juurde ning kujundamise käigus lisasin veel 100 tuhat. Oleks võinud ehk veel kirjutada, sest kirjastus mulle kätt ette ei pannud, aga vaatasin, et tüsedamat eepost ei viitsiks keegi enam lugeda. Omajagu läks aega fotode otsimisega, millest suurema osa leidsin ise, aga arhiivifotode hankimisel aitas Reelika Rahu Varrakust. Tagantjärele vaadatuna kulges kogu see ettevõtmine väga ladusalt: nii kirjutamine, fotode hankimine, kujundamine, trükkimine kui ka turundamine.

8. Mis on viimane raamat, mida ise lugesid?

Mu viimane öökapiraamat oli Simon Sebag Montefiore «Jeruusalemm». Kuna see on paras tellis, siis kulus päris palju õhtuid, enne kui selle läbi sain. Piinlik tunnistada, aga ma olen märksa innukam raamatute ostja kui lugeja. Magamistoas on mul suur kuhi raamatuid, mis lugemist ootavad.

9. Millise raamatu lugemine on erakordse mälestuse jätnud?