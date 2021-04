Enesearmastus

Kõik algab enda armastamisest. See võib mõne jaoks kõlada egoistlikult – mis mõttes sa armastad iseennast. Aga nagu õnnetusse sattunud inimene peab päästma kõigepealt iseenda ja alles siis teised, kehtib sama elus laiemalt. Sa ei saa armastada teisi, kui sa ei armasta iseennast. Kui su tass on tühi, pole sul teistele midagi jagada ja kui sa pole õnnelik, ei suuda sa ka kedagi teist õnnelikuks saamise teel aidata. Nii et kõik algab sinust endast.

Roland Tokko, Harald Lepisk «Minu elu kutse». FOTO: Raamat

Mis on enesearmastus? Minu meelest tähendab enesearmastus iseenda täielikku aktsepteerimist just sellisena nagu sa oled. Sa ei püüa mingilgi viisil olla see, kes sa pole. Sa oled piisav, sul pole midagi puudu ja sinu juures ei ole midagi valesti. Ja kui keegi püüab sind vastupidises veenda, siis sa armastad ennast piisavalt, et sulle need sõnad ei mõju. Sa tead, kes sa oled ja meeldid endale just sellisena. Sa ei pea teesklema, et kuhugi sobituda või vastata mingitele normidele.

Hakka neid olukordi märkama. Kui sa midagi teed, siis mõtle, kas sa teed seda sellepärast, et keegi teine arvab, et see on sulle hea või sellepärast, et sa ise tead, et seda tehes liigud sa inimesena edasi? Iseenda armastamine aitab sul olla parem versioon iseendast.

Nii muutub elu väga-väga palju lihtsamaks ja päris kindlasti kasvab ka su enesekindlus,

mis annab sulle edasi liikumiseks usu ja jõu. Ja kindlasti suurendab see ka su usku endasse, sa oled suuteline palju rohkemaks ning oma potentsiaali vääriliselt elama.

Mida rohkem sa suudad erinevates olukordades sina ise olla, seda lihtsam sul on, seda mõnusamalt sa ennast tunned ning seda õnnelikum sa oled. Olen seda ise kogenud. Julgen nüüd oma mõtteid vabalt väljendada, sest need tulevad minu seest, minu südamest. See, et kellelgi on mõnest asjast teistsugune arvamus või nägemus, on minu jaoks okei. Ma ei pea ennast kõigi inimeste maailmadega sobitama, ma saan jääda oma nägemuse juurde.

See põhimõte on mind igas eluvaldkonnas tõesti väga palju aidanud. Olen saavutanud ja säilitanud sisemise rahu. Ma julgen suhelda teiste inimestega ja püüelda oma tegeliku potentsiaali poole.