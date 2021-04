Karl-Martin Sinijärv soovitab raamatut, mis oli tema lapsepõlve üks vägevamaid lugemiselamusi

Et ««Loomingu» raamatukogu» (LR) on hakanud oma peaaegu põhjatust varasalvest paremaid palasid üles noppima ja uuesti välja andma, on aplausiväärne. LR on algusest saati üks väga aplausiväärne ettevõtmine olnud. Et ajarisu räsimine pole säherdusele säsikale sarjale pidurit tõmmanud, näitab me keelekultuuri jõulisust. Näitab todagi, et nii halvad kui head ajad on võimalik üle elada, maailm koju tuua ja kodu maailma viia.