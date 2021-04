Kolme lapse isa Illimar Pilt annab nõu, kuidas lastega kvaliteetaega veeta

Nõu tasub alati küsida

Selliseid asju tuleb ikka ette, kui pered on mingil põhjusel lahku läinud või isa on Soomes mõnda aeg Kalevipoeg olnud. On olnud ka juhuseid, kus nutiseade on lapsel puruks kukkunud ja nüüd järsku avastatakse, et seda tüüpi siin pole nagu paar aastat näinud. Või on lihtsalt neid papse, kes on ära unustanud enda lapsepõlve. «Nukid neile meestele, kes vaevuvad selliste asjade kohta nõu küsima. Tavaliselt on need vestlused alati kahepoolse kasuga. Mina olen neist uusi trikke ja märkamisi saanud ja teine pool jälle minu omasid. Muide, ka mina käin teistelt papsidelt küsimas, kuidas mingites olukordades hakkama saada ja mida põnnidega teha. See on jumala okei!» kirjutab Pilt.

Kust siis sellises olukorras pihta hakata? Pilt on soovitanud nendel puhkudel alustada sellistest tegevustest, mis mõlemale osapoolele põnevad tunduvad. Kui kohe prauhti lapse tegemistest võõrdunud isa nukulaua taha mõmmikutega teed jooma panna, võib see ta päris lukku tõmmata. Viie minuti pärast on ta nutitelefonis, üritades kasutada seda päästerõngana igavuse eest põgenemiseks. Ilmselt järgmist teejoomist enam ei tule.

Ei mingeid nutiseadmeid!

Pilt rõhutab, et lapsega kvaliteetaja veetmise reegel number üks on: ei mingeid läheduses olevaid nutiseadmeid! Reegel number kaks on endale piki vahtimist panna, kui rikud reegel number üks. Nutiseadmed on ehitatud püüdma esmajärjekorras sinu tähelepanu ja seda need kurinahad teevad igal võimalusel. Neid kohe üldse ei koti, et sul on vaja parasjagu jäägitult oma lapsele pühenduda. Armutult võtavad nad oma osa, leides mis iganes võimaluse ennast esile tõsta.

Nukkude teejoomise soovitab Pilt alustada lapsega nendest tegevustest või hobidest, mis sulle endale meeldivad ja kaasa teda ka nendesse. Näiteks mulle meeldib matkata, kala püüda, rattaga sõita, midagi oma kätega meisterdada. Kaasates last, peab arvestama, et ta ei pruugi kohe sama vaimustatud olla kui sina. Võta aega ja juhenda teda rahulikult samm-sammult. Oluline on jälgida, et jagaksid talle tunnustust väikeste edusammude juures, mida ta saavutab. «Mis sellest, et esimesed korrad sai kõvasti vussi läinud tamiili lahti harutada, kuid iga korraga läksid visked pikemaks ja täpsemaks. Üsna pea ei pidanudki ma pärast iga kolmandat viset lanti Merimee pükste küljest või enda kulmust lahti koukima,» toob Pilt näite.

Lase lapsel pakkuda, mida ta teha tahab

«Kui oled sedasi läbi enda tegevuste lapsega sideme leidnud, oled esimese leveli bossu alistanud. Järgmine tase on juba lasta lapsel ise välja pakkuda, mida teha. Lase kohe mitu ideed õhku visata. Siis saad valida endale meeldivamad tegevused. Näiteks mõnele ei sobi kohe üldse joonistamine, aga legosid võiks küll kokku panna,» annab Pilt nõu.

Kui paps on neid tegevusi juba hulgim viljelenud ja side hakkab taastuma, võib katsetada pro levelit. Anda uus võimalus teeõhtule. Ehk on nüüd papsis suudetud üles äratada talveunes norskav sisemine laps. Ja kes teab, äkki läheb mäng nii käest ära, et õhtul hambaid pesema minnes vaatab peeglist vastu punupatsidega Elsa.

Lisaks hobidele on hea last kaasata enda igapäevastesse toimetamistesse