Tänulikkus teeb õnnelikuks. Aga kuidas ka keerulises olukorras tänulik olla?

«Tänulikkus on midagi veelgi enamat kui tänutunne. See on kellegi (või millegi) sügavaim tunnustamine, mis tekitab pikaajalise positiivse tunnetuse. Tänulikkusega tunnistavad inimesed oma rõõmu elus olemise ja elu headuse üle. Tänutunne aitab inimestel ühenduda teiste inimeste, looduse või kõrgema väega. Tänutundes ütleme elule: «Jah!» Usume, et elu on elamist väärt,» kirjutab Memme Majutuse perenaine ja tänulikkuse praktiseerija Heike Pettinen oma raamatus «Tänulikkus. Sinu õnne võti».

Tänulikud inimesed on vähem depressioonis, vähem stressis ning rahul oma elu ja sotsiaalsete suhetega

Heike Pettinen, «Tänulikkus. Sinu õnne võti». FOTO: Raamat

Pettinen toob näite - oletame, et sind tabab ootamatul hetkel läbikukkumine. Näiteks kaotad töö, mis oli sulle oluline. Ainsa hetkega variseb kokku kogu su maailm. Sellel hetkel on sul palju valikuid: kurvastada, kiruda, vanduda, süüdistada, nutta või - olla tänulik!

«Kuigi on raske, peaksid olema tänulik, et nii läks ja liikuma edasi sügavas tänutundes. Üks uks sulgub, et teine saaks avaneda. Saaksid liikuda murevabalt enda unistuste ja eesmärkide poole. Kui keskendud hetkele ja võimalustele, siis mõne aja möödudes märkad, et head asjad hakkavad juhtuma. Tänapäeval nimetatakse seda ka külgetõmbeseaduseks,» kirjutab Pettinen. «Pea meeles üht - elul on sulle alati pakkuda midagi head. Õpi seda head märkama! Pane tähele väikseid asju iga päev! Keskendu sellele, mis on hästi: olgu selleks lahke naeratus töökaaslaselt, armsama kallistus, laste naer, maitsev kodune toit või tööalane võit.»

Kolm peamist sammu tänulikkuse praktiseerimisel:

Kirjuta ülesse 7 asja, mille eest sa oled tänulik.

Sul on palju, mille eest tänu tunda, ole loominguline. Sa ei pea tänu tundma ainult asjade eest, mis hetkel on, vaid ka asjade eest, mida veel ei ole, aga sooviksid oma ellu manifesteerida.

Ole 5 minutit vaikuses ja küsi juhendamist algavaks päevaks.

Kui sul on mõni lahendamist vajav probleem, siis esita küsimus ja oota vastust. Igale küsimusele on vastus. Märka, millised mõtted pähe tulevad. Vajadusel kirjuta vastused paberile. Hommikul esitatud küsimusele võid vastuse leida ideesähvatusena päeva jooksul. Märka neid ja pane need paberile.

Saada armastust kolmele inimesele, kes on sind mingil põhjusel ärritanud, solvanud või haiget teinud.

Ma tean, see kõlab veidralt. Miks peaksid saatma armastust inimesele, kes on haiget teinud? Selline tegevus tõstab sinu energia taset. Andestades vabastad oma energiad. Olukorra põhjustanud inimene on ilmselt ammu tüli unustanud ja naudib oma elu, aga sina hoiad tundest kinni, analüüsid, miks kõik juhtus ja halvimal juhul isegi süüdistad ennast juhtunu pärast.