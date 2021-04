Tiit Pruuli: heade toimetajate rolli ei tohi alahinnata ka head kirjutajad

Maris: Sel korral oli kujundajale raske see, et autorid tahtsid raamatusse ära paigutada kõiki reisil tehtud 27 000 fotot. Õnneks leidsime mingi tasakaalupunkti.

5. Mis osutus kirjutamise juures kõige raskemaks?

Tiit: Raamatu kirjutamine on minu jaoks üks raskemaid asju maailmas. Raamat on nagu sümfoonia. Kahjuks on riiulitel ka palju lorilaule.

Maris: Raskust polnud ollagi. Kui meie reis veebruaris 2020 lõppes, olime Tiiduga vaheldumisi merd sõitnud poole aasta jagu. Ja see oli olnud mitmes mõttes päris intensiivne aeg. Nii suutsime märtsis alanud sunnitud koroonapausi peaaegu et kingitusena võtta. Meil oli aega rahulikult koos olla, süveneda reisil tehtud märkmetesse, lugeda üle vanu allikaid ja juurde uusi. Valida fotosid, vaielda. See oli väga ilus aeg.

6. Mis oli kõige toredam?

Maris: Iga reaga sai kõike justkui uuesti kogeda, tagasi minna ookeanile, Antarktikasse, oma kajutisse, sõpradega salongi laua taha. Sai vee peal olemise õndsusse jälle mõnuga sisse elada.

Tiit: Tore oli see, kui ühel hetkel sai vastutust jagada range toimetaja Margot Visnapiga. Heade toimetajate rolli ei tohi alahinnata ka head kirjutajad.

7. Kuidas võidu toonud raamatu idee sündis ja kui kaua kirjutamine aega võttis?

Tiit: Me kirjutasime seda raamatut juba teel Antarktikasse, Maris pidas reisil väga põhjalikku päevikut. Aga kogu peatükkide komponeerimine ja viimistlus toimus koroonakevade ja -suve jooksul.

Maris: Ma kirjutasin merel ka Postimehes ilmunud blogi. Meil oli leping, et nad meie projekti kajastavad ja saatsime neile regulaarselt lugusid me edenemise ja toimetamiste kohta. Antarktika 200 projektiga oli nii päriselt laevas kui ka vaimses mõttes kaasas palju põnevaid ja tarku inimesi, käisime kohtades, kuhu inimesed tavaliselt ei pruugi sattuda. Selle erilisuse edasi andmine oligi me suurim soov.

8. Mis on viimane raamat, mida ise lugesid?

Tiit: Meie töölauad, öökapid ja ka magamistoa põrand on praegu täis Arktika alast kirjandust. Loodame, et vaatamata koroonapandeemiale siirdub purjelaev Admiral Bellingshausen sel suvel taas külmadele meredele.

Maris: Ma olen teinud paar abitut katset ka muid raamatuid kätte võtta, aga seda märgates on Tiit nii raskelt ja teatraalselt ohanud, et olen Arktikaga jätkanud. Eks tal ole õigus, lugeda on palju ja loodetav väljasõiduaeg pole enam mägede taga. Õnneks võib Arktika raamatu ja hea raamatu vahele sageli võrdusmärgi panna.

9. Millise raamatu lugemine on erakordse mälestuse jätnud?

Tiit: Eks lapsepõlve ja noorusea raamatud käivad vast kõige kauem elus kaasas. Väike Tjorven on minuga kaasas ka täna Käsmu rannas või paadiga merele minnes. Mul on väga hea meel, et meie 11-aastane poeg saab lugeda selliseid autoreid nagu Kivirähk, Vaiksooo, Koff ja teisi ägedaid kaasaegseid noorsookirjanikke.