ELK SOOVITAB ⟩ 5 kevadist pildi- ja juturaamatut, mille lapsed heaks kiidavad

Helena Koch, «Kartuli kuningriik». FOTO: Raamat

Helena Koch

Illustreerinud Anne Pikkov

Kirjastus Koolibri

2021

Küll tädi Tiia aiamaal ikka elu keeb! Lillkapsa südamesoov on abielluda, porgandid lahendavad beebiporgandite mõistatust, sibul soovib saada standup-koomikuks ning väike hernes nutab üksindusest silmad peast. Tšilli ja paprika ei suuda tuvastada, kes kelle sugulane on, aianurgas kasvav kõrvits sooviks kesksemat kasvukohta, redis aga ei taha saada salatiks, vaid minna hoopis ümbermaailmareisile. Pole siis ime, et kartul, kes seda kuningriiki valitseb, on sügiseks omadega täitsa läbi.

***

FOTO: Raamat

Tia Navi

Illustreerinud Regina Lukk-Toompere

Kirjastus Päike ja Pilv

2021

Väike kimalane tiirutab laudsileda, ilma ühegi õieta muruplatsi kohal. Magusat lõhna tundes järgneb ta sellele ja leiab maja teiselt korruselt imelise rõdu. Mida kõike siin ei õitse! Lilload ja mungalilled, raudürdid ja lõvilõuad – igaühes neist on peidus võluvägi, mis nad kasvama paneb. Natuke vett on muidugi ka vaja, kuid sellega muret pole. Oskar on kastmisega väga hoolas. Siis läheb poiss aga maale ja taimepotid jäävad kuivaks. Karla ei tea, mida teha, et see imeline aed kogu elujõudu ei kaotaks.

***

Kertu Sillaste, «Appi!». FOTO: Raamat

Kertu Sillaste

Illustreerinud autor

Kirjastus Koolibri

2021

Tüdruk kõnnib aasal. Päike paistab, lilled tervitavad teda. Siis aga kuuleb ta appihüüet ning asub kohe hüüdjat otsima. Räsitud metsast leiab ta suuremaid ja väiksemaid olendeid, kes hoolt ja armastust vajavad. Kuna tüdruk soovib neid kõiki aidata, korjab ta täis taskud ja käed, abivajajaid mahub ka õlale ja juustesse. Kallist koormat kandes jõuab ta viimaks tagasi koju ja vajub väsinult murule. Õnneks tullakse talle toeks. Päästetute rõõm toob taas naeratuse tüdruku näole.

Kertu Sillaste «Appi» on sõnadeta raamat, mis sobib väga laiale vaatajaskonnale.

***

FOTO: Raamat

Johanna-Iisebel Järvelill

Illustreerinud Kristina Tort

Kirjastus Varrak

2021

Leo käis basseinis ujumas, aga koju tulles ta külmetas. Nüüd on Leol nohu. Leole ei meeldi nuusata. Leo ei luba ninarohtu panna. Leo pühib hoopis oma nina diivani külge puhtaks. Ninakoll ei taha diivanile jääda, vaid tahab hoopis tulla Leoga mängima. Leo on lahke poiss ja lubab, aga koll on kole ja kiuslik. Mida Leo küll tegema peaks?

***

FOTO: Raamat

Kristi Kangilaski

Illustreerinud autor

Kirjastus Päike ja Pilv

2021