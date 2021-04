Hea hulk raamatuid, mis on Elon Muski inspireerinud

«Ma arvan, et ma olin umbes 12 või 15, kui mul oli eksistentsiaalne kriis, ja ma lugesin väga palju raamatuid üritades aru saada, mis on elu mõte ja mida see kõik tähendab. Kõik tundus üsna mõttetu ja meil juhtus kodus olema palju Nietzsche ja Schopenhaueri raamatuid, mida ei tohiks 14-aastaselt lugeda,» rääkis ta naerdes väljaandele Fresh Dialogues. «See on halb, see on tõesti negatiivne.»

Sellise meelestatusega juhtus ta lugema Douglas Adami raamatut «Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas», mis on mainitule vastupidiselt väga positiivne ja tõi Elon Muski meelest esile olulise tõsiasja, et vahel on küsimus raskem kui selle vastus. «Ja kui oskate küsimust õigesti sõnastada, siis on vastus lihtne,» selgitas ta, kuidas elu mõttele jälile jõuda. «Niisiis, kui me õpime universumit paremini mõistma, siis saame paremini teada, milliseid küsimusi esitada.»

Vanemad lasid Elon Muskil isepäi üles kasvada. «Mind kasvatasid raamatud... Ma tegelesin lõhkeainete valmistamise, raamatute lugemise ja rakettide ehitamisega ning tegin asju, mis oleksid võinud mind tappa,» meenutas ta, et sai palju inspiratsiooni teadusulmest ja kangelaslugudest. «Kangelased raamatutest nagu «Sõrmuste isand» ja «Asum» tundsid alati kohustust maailma päästa.»

Alljärgnevalt on palju häid raamatuid, mida Elon Musk on soovitanud nii intervjuudes kui Twitteris. Muski soovituste seas on nii ulmet, teadust, düstoopiaid kui ka mõjusate inimeste elulugusid.

