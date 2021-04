Mindset coach Karmo Kivi soovitab raamatut, mis muudab mõttemustreid

Kivi räägib, et talle meeldis raamatust saadud teadmine, et soovimaks paremat elu, tuleb muuta oma mõttemustreid. Meie välismaailm on vaid peegeldus sellest, mis leiab aset meie sees. Negatiivne mõtlemine, mure ja hirm loovad teed negatiivsele tulevikule. Samas kui positiivsed mõtted, uskumus, et sul on piiritud võimed, kui midagi südamest soovid, on see võimalik ka realiseerida, rajades teed positiivsele tulevikule.

Mida see tähendab? Kivi selgitab, et kõik saab alguse põhjusest ja see põhjus on mõte. Kehv tervis, sassis suhted, rahalised raskused on alati vaid tagajärg. Põhjus on peidus sinus eneses! Sa muutud selleks, millest kõige rohkem mõtled. Sinu mõte loob tunde, tunne on sagedus. Kui tunned ennast kehvasti, siis sa oled teadlik, et oled madalal sagedusel ja sa ei tegutse parimal võimalikul kujul. Mõte x tunne x tegevus = tulemus.