Roland Tokko: kirg on sinu õnne suunaja

Usalda sisetunnet

Sisetunde usaldamist kui ühte edutegurit toob välja enamik edukaid inimesi. Sisetunne on ka minu puhul kõige olulisem indikaator, mida olen elu jooksul arvestama hakanud. Aastaid tagasi ma ei uskunud ega usaldanud seda, aga mida aeg edasi, seda rohkem olen hakanud märkama, kui õige mu sisetunne on olnud. Või kui olen sisetundele vilistanud, olen pidanud seda hiljem kibedalt kahetsema.

Püüa võimalikult palju lähtuda sellest, et eesmärk number üks on ennast hästi tunda. Muidugi ei tähenda see seda, et sa ühtegi ebameeldivat tegevust ei tee või raskuste ilmnedes asja pooleli jätad. Kui hakkad aga oma sisetunnet jälgima, jõuad oma kutsumusele lähemale. Iga tegevus, mida tehes tunned ennast halvasti, võib olla vihje sellele, et peaksid selle lõpetama.

Tee seda, mis tundub õige, ja sa jõuad sinna, kuhu sa pead jõudma.

Kolm olulist küsimust, mis aitavad sul oma kutsumuse leida

Mida mulle meeldib teha?

Milles ma olen hea?

Mis see on, mida ma teeksin ka tasu saamata?

Otsusta kire kasuks

Eestis käinud kiretesti (The Passion Test) autor Janet Attwood jagas minuga üht olulist mõtet: kirgliku elu elamise saladus peitub kõigi otsuste tegemises lähtuvalt oma kirest ja kutsumusest. Kui sul on kaks valikut, siis vali see, mis sind su kutsumusele lähemale viib.

Janet, kellega meil on õnnestunud headeks tuttavateks saada, on minu elu palju muutnud – ta on aidanud mul kirglikumalt elama hakata. Näiteks kui keegi pakub mulle võimalust milleski kaasa lüüa, vastan ma väga tihti ei. Seda lihtsal põhjusel, et enamik ettepanekuid ei ole kuidagi minu kirega seotud ja seega ei võimaldaks mul samas meelepäraste asjadega rohkem tegeleda.

Ole valmis oma kutsumuse ja kire nimel tööd tegema

Üks asi on oma kutsumus üles leida, kuid selleks, et see su sissetulekuallikaks muutuks, on vaja tööd teha. Tihti hõlmab see ülesandeid, mida sa eriti ei naudi.

Paljudel juhtudel takistab inimesi kirglikku elu elamast ja oma tõelist annet rakendamast lihtne distsiplineerimatus. Kui tahan lauljaks saada ja oma häält edasi arendada, pean iga päev hääleharjutusi tegema. Uskuda, et tipplauljaks saamiseks piisab paarist laulutunnist, on ilmselgelt naiivne ja nii sina kui mina teame, et niimoodi need asjad ei käi.

See ei käi nii ka ühegi teise valdkonna puhul. Igal teekonnal tuleb ette takistusi – eriti just alguses –, mis panevad sind proovile, et näha, kui tõsiselt sa asja võtad. Kui sa midagi tõesti saavutada soovid, leiad alati võimaluse. Olen näiteks oma hääle arendamiseks teinud harjutusi kõikvõimalikes kohtades: autos, rannas, duši all ja mujalgi.

Kui oled kutsumuse leidnud, ära anna alla, vaid tee kõik selleks, et oma annet arendada. Ära lase ennast segada sellest, et teised sind võib-olla ei mõista või sinu üle naeravad. Ka siis kui sisetunne ütleb, et teed õiget asja, võib aeg-ajalt ette tulla takistusi. Need on selleks, et sind edasi aidata.

Ära muretse, kui tulemusi ei tule kohe. Jätka harjutamist ja püüa protsess enda jaoks nauditavaks muuta. Sest kui naudid protsessi ja tulemused hakkavad ilmnema, on need ju boonuseks.

Kokkuvõte