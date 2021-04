Karl Martin Sinijärv soovitab: ebatavaliselt hea luuleraamat

Wimberg on hästi jutustav luuletaja ja «Just praegu» meenutabki kohati pigem jutukogu kui luulekogu. Seda sõltumata sellest, missugust vormi kirjanik parasjagu tarvitab. Nii mõnedki kõige loolisemad poeesid siin raamatus on riimilised-rütmilised ja mõned kõige poeetilisemad on vastuoksa vabavärsis. Rõõm, et autor valdab mõlemat ja seda lisaks paljudes laadides.