Karl Martin Sinijärv soovitab: ulmet neile, kes ulmet ei loe

FOTO: Raamat

Kosutav lugemine. Heas mõttes vanakooli fantastika, selline, kus fantaasiaelement on pigem taustaks ehk siis abiks loole enesele kummastavamat keskkonda andes. Väheste vihjete, nappide lausetega tõstetakse lugeja välja argisusest ning võimaldatakse sisule avaram omaruum. Mingil moel meenub žanriulme nii-öelda kuldajastu, usun, et eestikeelsele ulmehuvilisele tuleb tuttav ette legendaarne kogumik «Lilled Algernonile». Ka seal võis vaatamata autorkonna mitmekesisusele tajuda teatud samat rütmis hingamist, mingeid tunnetuslikke samalainsusjooni. Helju Rebane näib end just tolle ajastu kirjutamislaadis koduselt tundvat ja tulemus on tasemel.

Mul on autoriga mõnevõrra isiklik suhe. Nimelt umbes kolmkümmend viis aastat tagasi anti meil koolitööks ülesanne kirjutada arvustus vabalt valitud raamatust. Äsja oli ilmunud Helju Rebase esimene novellikogu «Väike kohvik». Valisin selle ja kirjutin oma elu esimese raamatuarvustuse. See arvustus võib kuskil vanade vihikute virnas veel alleski olla. Raamatul endal nii hästi ei läinud, see oli üks eriti õnnetu köitekvaliteediga debüütsari toonases niigi näruste trükiste ajas ja kõik raamatud, mida vähegi lugeda kannatas, on tänaseks põhjalikult ribadeks loetud, koos püsib vaid kehvem kraam. Seda enam teeb rõõmu, et teenimatult vähetuntud autori uus eestikeelne raamat lõpuks olemas on.