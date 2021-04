Lihtne nipp, kuidas tuua oma päevadesse positiivsust

Ehk oled kuulnud, et see kuhu oma tähelepanu suunad, see saab jõudu juurde. Kui suunata tähelepanu õnnelikkusele, positiivsusele, optimismile ja elujaatavale suhtumisele, siis see ka kasvab. Õnnekoolitaja ja inspiratsiooniraamatu «88 õnnehetke» autor Dalí Getter Karat selgitab, et selleks peame iseennast teadlikult toetama ja hoidma rajal, et enda ümber aina rohkem positiivsust märgata.