ANNA HOOGU ⟩ Marilyn Jurman kirjutas oma päeviku põhjal noorteromaani «Mul Hakkasid Päevad»

Marilyn Jurman kirjutab Hooandjas, et romaan on tal juba pikalt sahtlis olnud ja julgust kogunud. Nüüd on see valmis, aga kirjastustega autor kokkuleppele ei jõudnud. Nimelt ei usutud, et raamatus kirjeldatud sündmused võiks toimuda juba 14-aastastega. Tegelikkus on aga midagi muud ja noortega suheldes sai Jurman kinnitust, et tema raamat peab ilmuma just sellisena, nagu ta seda ette on kujutanud.

«Noorte vaimne tervis on teema, mis aina rohkem nõuab oma tähelepanu. Aga see teema on alati olemas olnud, lihtsalt mitte kunagi varem ei ole sellest nii palju räägitud. Ka mina vaatasin 14-aastaseid nagu lapsi, kuni avasin oma enda teismeeas kirjutatud päeviku ja kõik tuli uuesti meelde!» tunnistab Jurman. «See tunne, kuidas ma olen üksi ja ilmselt keegi ei mõista mind. Ja selle pärast ma kirjutasin raamatu, noortele, et sulle meelde tuletada, sa ei ole üksi! Ja vanematele, et sulle ilma ilustamata meelde tuletada, mis tunne oli sirguda täiskasvanuks maailmas, kus kõik käituvad sinuga kui lapsega, aga samal ajal ootavad, et sa käituksid kui täiskasvanu.»