Tom Walsbergi 10 soovitust, kuidas olla eluterve pohhuist

Walsberg kirjutab oma raamatus, et kuigi ta südamest soovib, et kõikide inimeste elu oleks kerge, voolav ja pingevaba, teab ta ka seda, et pole mõtet ise teiste murede pärast pingesse minna. Liialt pabistada teiste heaolu pärast, võtta teiste emotsioone liiga tõsiselt ja tõmmata end kangeks, kui keegi teine on närvis, mures, krampis või ahastuses. «Kirjutan raamatus, kuidas jätta end teiste emotsionaalsest prügist ja verbaalsest jurast puutumata. Ja kui sa saadki solgiga pihta, siis kuidas see ruttu maha pühkida ja maha pesta,» ütleb ta ise.