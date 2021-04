Põlvepikuraamatu konkurss ootab käsikirju

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 11. september 2021. Käsikirja maksimaalne maht on 1000 sõna ja koos käsikirjaga tuleb esitada vähemalt viis originaalsuuruses illustratsiooni. Käsikirjad palutakse tuua või saata posti teel Eesti Lastekirjanduse Keskusse aadressil Pikk 73, 10133 Tallinn. Üksikasjalikud võistlustingimused leiab konkursi reglemendist.

Lastekirjanduse keskuse direktori Triin Soone sõnul on konkurss oluliselt rikastanud meie pildiraamatute valikut ning toonud juurde uusi väga häid autoreid. Konkursi kõrget taset näitab see, et võidutööd saavad sageli tunnustuse «kauneim lasteraamat» ning mitmed neist on pälvinud väliskirjastajate tähelepanu ja tõlgitud teistesse keeltesse.