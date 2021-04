25 aastat tagasi ilmus oluline merenduse teatmeteos

Raamatu ilmumine venis esmalt rahareformi ja seejärel rahapuuduse tõttu, seepärast panid lõppjärgus õla alla aktsiaseltsid CMM, Eesti Merelaevandus, Muuga Sadam ja Tallinna Sadam. Ent merendusringkonnas oli ootus suur, nii et kui ajalehes Meremees ilmus aastail 1990-1993 MerLe märksõnaartikleid, lõikasid huvilised neid välja ja köitsid kokku. Kui raamat lõpuks ilmus, sõnas president Lennart Meri, et meie rahvuslikus «Mereleksikonis» on paljude inimeste minevik, olevik ja tulevik, aga ka Eesti Vabariigi tulevik, sest «ei saa väike olla see riik, mille laevad sõidavad maailmameredel.» (Meremees nr 8/1996).

MerLes on 590 lk kolmeveerulist tihedas kirjas teksti, sh eesti-, vene- ja ingliskeelsed märksõnaloendid. Leidub ka sõnu, mis on ajapikku muutunud, ja asutusi, mis enam ei tegutse, aga põhiosas on MerLe toonud eesti keelde tagasi või täpsustanud paljusid sellisedki termineid, mida aastakümneid oli kasutatud peamiselt vene või ka inglise keeles. Kokku on MerLe märksõnaartiklitel 131 autorit, kelle hulgas on palju tuntud nimesid: paarkümmend kaptenit, lootse, sadamakapteneid, ajaloolasi, kalanduse ja purjetamise asjatundjaid, ka väliseestlasi, näiteks Einar Sanden Inglismaalt ning kalandustegelane Elmar Pettai ja merendusajaloolane David Papp Rootsist. Lisaks merekeele nõukoja liikmeile, kellele langes töö põhiraskus, on igaüks neist kandnud oma teadmised tervikteosesse kokku. Ka 40 fotograafi ja illustraatori osa on tähtis leksikoni paljude artiklite juures.