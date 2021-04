Roland Tokko nõuanded, kuidas igaüks saab alustada parema elu loomist

Üks osa sellest on raamatud «12 asja, mida koolis ei õpetatud» ja «Minu elu kutse» , aga luuakse ka plaani, et asutada Eestis uus kool. «Ma ei saa öelda, et see kindlasti sel aastal valmis saab, aga plaan on tuua Kanadast Eestisse kool, mis päriselt lähtub iga noore erilisest olemusest ja mis neile oluline on ning aitab nende potentsiaali välja tuua,» räägib Tokko.

«Inimesed ütlevad tihti, et väga suure edu või heade tulemusteni jõudmiseks on vaja õnne. Aga õnn ja õnnelik olemine ei ole üks ja sama asi. Tihti arvatakse, et õnn on kokkusattumus või juhus. Olen kuulnud, kuidas räägitakse edulugudest, kus inimene saab edukaks üleöö, sest tal oli õnne. Tegelikult tähendab see seda, et kohtusid ettevalmistus ja võimalus – see inimene oli ennast piisavalt ette valmistanud ning võimaluse avanedes võttis ta selle vastu. Sellega tuli õnn tema õuele,» lisab lõpetuseks Tokko.