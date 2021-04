Margus Karu noortekirjanduse auhinna pälvib Kaia Raudsepp

«Ma ei suuda seda ikka veel uskuda, et päriselt loetakse mu raamatut,» ütles Kaia Raudsepp, kelle jaoks «Nähtamatu tüdruk» on esikromaan. «Ma olen nii tänulik kõigile neile, kes on mu raamatut lugenud ja kellele see meeldinud on. Ma poleks kunagi uskunud, et see saab sellise tähelepanu osaliseks.»