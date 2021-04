Lasteraamat, mis viib seikluslikule kosmoserännakule fantaasiamaailma

1851, paralleelmaailm, Londonist Saturni rõngasteni. Art ja Myrtle elavad koos oma isaga Larklightis, majas, mis tiirleb orbiidil kuu taga. Laste arvates elavad nad kõige igavamas kosmosenurgas, kus kunagi midagi ei juhtu. Ühel päeval saabuvad aga suured valged ämblikud ning vallutavad nende kodu. Õel ja vennal õnnestub põgeneda. Nad satuvad piraadilaeva pardale ning algab seiklus, mis viib läbi terve päikesesüsteemi. Lisaks isale ja Larklightile tuleb neil päästa kogu Briti Impeerium.

Philip Reeve, «Larklight». FOTO: Raamat

«Larklight» oli täpselt selline lastekas, nagu mulle meeldib - fantaasiarohke ning seiklustest pungil. Vaevalt jõuab üks seiklus lõppeda, kui juba uus algab. Teekond viib Larklightist Kuule, siis Veenusele ja Marsile, Jupiteri külje alla, Saturni rõngastele ja viimaks parajalt suure maailmanäituse ajaks Londonisse. Boonusena on veel kogu raamat ägedalt illustreeritud. Aurupungilik alternatiivajalugu kubiseb võrratutest detailidest, nagu lendkärsad, kes nullgravitatsioonis peeretades ringi hõljuvad, või brittide kiivalt saladuses hoitav alkeemia, mis kosmoselaevadel lennata lubab. Kõik planeedid, mida külastatakse, on väga erinäolised ja imekummalised. Minu lemmik neist oli Jupiteri külastus. Teatavasti on tegu gaasihiiglasega, aga seda on omamoodi võimalik külastada ikka.

Ainuke asi, mis mu lugemisindu veidi vähendas, oli see, et loo jutustaja Art on täitsa laps, mis muudab paljud kirjeldused lapsikuks. Eriti pani silmi pööritama tema arvamus oma õest. Kui oleksin peategelasega samavanune, oleks kindlasti lihtsam olnud temaga samastuda, aga ma ei ole kunagi väike poiss olnud.

Raamat on esimene osa triloogiast, aga kahjuks järgi tõlgitud ei ole. Samas kõlbab ta suurepäraselt ka üksikuna lugemiseks, sest midagi pooleli ei jää.

Philip Reeve on 1966. aastal sündinud briti kirjanik. Oma esimese loo kirjutas ta viieaastaselt ning see rääkis kosmosemehest ning tema koerast.