Mihkel Raud: ma tõesti ei soovita aega kulutada raamatute peale, mis ei meeldi

Jah, üks neist autoritest on Stephen King, kes on kirjutanud fantastilise raamatu «Kirjutamisest», inglise keeles «On Writing». Umbes veerandi või kolmandiku osas elulooline ja ülejäänud kaks kolmandikku on puhas kirjutamistehniline nõuanne. Suurepärane raamat, soovitan kõigile.

Häid soovitusi on olnud väga palju, aga ma arvan, et üks paremaid, mida ma olen kunagi kuulnud, on see, et suurim oskus kirjutades on aru saada, kui idee ei hakka tööle ja siis selle ideega töötamine ära lõpetada. See on umbes nagu raamatu lugemisega, et kui ma olen hakanud mingi raamatu ideega tööle, kirjutan ja kirjutan ja kirjutan, aga ma ikkagi tegelikult tunnen, et see idee kuidagi ei tööta, siis üks suuremaid ja tugevamaid oskusi on see projekt lõpetada ja sellega rohkem mitte tegeleda.

See on suur oskus, mis nõuab teatavat enesedistsipliini. Eriti kui ma olen juba mitu kuud töötanud, ma olen õudselt vaeva näinud ja lõpuks ma ikkagi saan aru, et kuramus, sellest ei tule hea raamat, siis tuleb see projekt lõpetada. Ma arvan, et see on üks paremaid nõuandeid, mida ma lühemate projektide puhul olen korduvalt ise elus rakendanud.

4. Kui suur sõnaõigus oli teil raamatu välimuse kujundamisel ja kas olete lõpptulemusega rahul?

Mina ei tea küll ühtegi kirjastajat, kes suruks peale mingit kontseptsiooni, mis autorile kuidagi ei meeldi. Ma arvan, et vähemalt Eestis ei ole see mõeldav. Autoril on alati õigus kaasa rääkida.

Selle viimase teose puhul oli mul ettepanekuid nii formaadi, paberi kui ka kujunduse osas. Kujunduse osas selles mõttes vähem, et selle tegid ju kujundajad valmis - Jan Garshnek, Anne Pikkov ja fotograaf Elo Strauss. Nemad panustasid igaüks kollektiivselt. Aga nagu ikka, selliste asjade puhul, on sul mitu kaanevarianti. Sedapuhku toimus arutelu küll õnneks nii, et me kõik kaldusime pigem ühe variandi poole.

Kusjuures, olen kuulnud, et mõned autorid tahavad ka, et nende teos oleks võimalikult ökonoomselt toodetud. Eriti kui on tegemist mingi diiliga, mis sisaldab hilisemat kasumi jagamist, et oleks võimalikult odavalt toodetud. Minu jaoks on sellest olulisem, et raamat peab nägema hea välja. Ma arvan, et raamatu väljanägemine - paber, millele ta on trükitud, köide, milles ta on - moodustab raamatu tervikust ikkagi väga suure ja märkimisväärse osa. See, mismoodi raamat käes tundub, on teinekord pea sama oluline kui see, mismoodi ta peas jookseb.

5. Mis osutus kirjutamise juures kõige raskemaks?