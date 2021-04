Illimar Pilt: kui ma põnn olin, oli papside põhiliseks hobiks viinavõtmine

Kaks valikut

Pilt tõdeb, et temal aitas isageeni välja tuua tema enda isa. «Sel ajal, kui ma põnn olin, olid vähe teised ajad. Põhiliseks hobiks oli papsidel viinavõtmine. Paraku on see hobi üsna ajamahukas ja ega lastega möllamiseks suurt aega üle jäägi. Mu paps tegeles omal ajal selle hobiga päris tõsiselt. Õnneks ammendas asi end tema jaoks ja juba pea 17 aastat ta enam kärakat ei pane. Nüüd teeb mõnel üritusel või saunas nostalgiaõlle või paar vängemat pitsi. Tänu sellele jääb tal aega üle, et tegeleda oma lastlastega. Ja neid ikka jagub. Hetkeseis on 12, aga peagi juba 13 tegelast. Minu paps sai teise võimaluse. Täna teeb ta tublisti järelaitamistunde,» kirjutab ta.

Pildil oli seega kaks valikut. Esiteks, kas ta võtab isalt eeskuju üle ja tegeleb ka kärakapanemisega, süüdistades sealjuures maailma, et ta nii karm tema vastu oli ja sellise paratamatuse ta ellu tõi. Vinguks, et näed – oleks parem eeskuju olnud, ei peaks tema lapsed kannatama. Või valib teise variandi, milleks on õppida oma papsi vigadest ning tinapanemise asemel valida hoopis hobiks lastega tegelemise.

Pilt valis teise variandi. «Ma tegelen teadlikult lastega, veetes nendega iga jumala päev vähemalt tunnikese kvaliteetaega. Algus tundus, et kust kohast ma selle aja võtan, et lapsega olla. Väga lihtne, jätsin telekaga jumalaga. Täna vaatame nädalas kokku 2 tundi telekat. 20 aasta pärast istun ma tütardega koos suvila verandal ja räägime, kui äge oli porilombis paberlaevukesi ujutada. See on mälestus, mis annab neile inspiratsiooni tegeleda oma lastega. Mälestus, mis annab tunde, et lapsepõlv oli äge ja õnnelik. Ma loodan, et need mälestused muudavad mu tütred enesekindlamaks, seiklushimulisemaks ja aitavad märgata elu ilu. Seda, mis toimus samal ajal «Pilvede all» kolmanda hooaja teises osas, ei mäleta enam keegi ja see ei oma kahekümne aasta pärast mingit tähtsust. Valikud on meie enda teha,» kirjutab ta.

Ajad on muutunud

Pilt nendib, et eks tal oli seda lihtsam teha kui tema isal omal ajal, sest ajad on muutunud. Enam pole okei lõunast tööl pudelil kork maha keerata ja jätkata tööpäeva meeleolukamas toonis. Pannakse tina tänagi, kuid nüüd on teised hobid, mis samamoodi meestelt energia ära võtavad. Üheks selliseks suuremaks teemaks on ühiskondlik surve olla edukas. Rabeletakse kõvasti tööd teha, et oleks pappi, mis on selle edu esmane indikaator. Paraku juhtub nõnda, et kogu fookus lähebki tööle. Pere ja lapsed jäävad tagaplaanile.

Illimar Pilt «Mees 4. Kõik on võimalik». FOTO: Jes kirjastus