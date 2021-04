Mänguasjamuuseumi mängukaru Nässust valmib uus raamat

«Inimestele on omane näha ja armastada ilu, kuid maailmas on olemas igasuguseid asju – suuri ja väikeseid, ilusaid ja koledaid, puhtaid ja poriseid,» selgitab raamatu pealkirja tagamaid autor Marge Pärnits. «Ometi pole vaja peljata, et tegemist oleks õuduslooga. Koleda kummiku juhtum saab lahendatud unenäole omasel moel. Sobival momendil saabub lihtsalt uus unenägu.»