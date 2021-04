Lihtne nipp, mille abil hoida häid suhteid: ürita näha kõike teise inimese seisukohalt

Valem, millega võite imet teha

Carnegie sõnul on olemas mingisugune põhjus, miks inimene mõtleb ja tegutseb just sel viisil. Uurige see salajane põhjus välja – ja teil on käes tema teguviisi, võib-olla isegi tema isiksuse võti. Püüdke end ausalt tema kohale asetada.

Kui küsite endalt: «Kuidas tunneksin mina, kuidas reageeriksin mina tema asemel?» säästate aega ja närve, sest huvitudes põhjusest, ei pane me tagajärge pahaks. Ja pealegi arendate tublisti oskust inimestega suhelda.

Kenneth M. Goode ütleb oma raamatus: «Kuidas muuta inimesi kullaks»: «Seisatage hetkeks ja võrrelge sügavat huvi oma asjade vastu selle leige osavõtuga, millega suhtute kõigesse muusse. Saage aru, et iga teine inimene tunneb just samuti! Siis olete taibanud ühes Lincolni ja Rooseveltiga seda ainsat kindlat alust, mida vajab iga töö peale vangivalvuri ameti, nimelt: inimestega suhtlemisel oleneb edu teise seisukoha mõistmisest.»

Sam Douglasel Hempsteadist New Yorgi osariigist oli tavaks oma naisele rääkida, et too kulutab liiga palju aega oma muruplatsi eest hoolitsedes: ta kitkub umbrohtu, väetab, pügab muru kaks korda nädalas, kuid see ei näe sugugi parem välja kui siis, kui nad neli aastat tagasi sinna majja kolisid. Loomulikult oli naine tema märkusest ärritatud ja iga kord, kui mees märkuse tegi, oli õhtu tema jaoks rikutud.

Pärast kursustel käimist sai hr Douglas aru, kui rumal ta kõik need aastad oli olnud. Mehele polnud kunagi pähe tulnud, et ta naisele see töö meeldis ja et ta võis tõepoolest väärtustada komplimenti oma hoolikuse kohta.

Ühel õhtul pärast sööki ütles naine, et ta peab kitkuma veidi umbrohtu ja kutsus meest endaga kaasa. Esialgu mees keeldus, kuid mõtles siis järele, tuli koos naisega välja ning aitas teda rohimisel. Naisel oli silmnähtavalt hea meel ja nad veetsid tööd tehes ja meeldivalt vesteldes koos terve tunni.

Pärast seda abistas mees teda aiatöödel meeleldi ja tegi tunnustavaid märkusi selle kohta, kui kena muruplats välja näeb ja millist fantastilist tööd on naine sellise mullapinnaga aias teinud. Tulemuseks oli mõlema õnnelikkus, sest mees oli õppinud asjadele vaatama naise vaatepunktist, isegi kui küsimuse all oli vaid umbrohi.

Ühine keel saavutatakse, kui pead teise ideid sama oluliseks kui enda omasid