Tallinna lastekodu kogub lugusid, et talletada need raamatukaante vahele

Tallinna lastekodu juhataja Meelis Kukk kutsub üles inimesi loodavas raamatus jagama oma lugusid ja fotosid. «Ootame kõiki lugusid, nii ilusaid kui valusaid – elu ei ole ju meeleib, mis maitseb alati magusalt,» julgustab Meelis asjassepuutuvaid sulge haarama. Ta lisab: «On väga hea, kui saadate oma loo enda nime all, aga kui te seda mingil põhjusel teha ei soovi, siis võite jääda ka anonüümseks. Oluline on, et lugu oleks aus, ilustamata ja liialdamata.»

Lastekodu koosneb kahest imeilusast sõnast nagu LAPS ja KODU – just nii mõistavad selle tähendust ka selles asutuses töötavad inimesed. Viimase aastakümne jooksul on suured korrusmajad hajutatud üle linna väikesteks peremajadeks, kus korraga elab kuni kuus last. See on ajutine kodu, kus lapsel jääb võimalus pöörduda tagasi oma päritolupere juurde või asuda elama kasuperekonda. Vaatamata loodud võimalustele saadetakse tihti lapsed iseseisvasse ellu ikkagi oma majast.

Tallinna lastekodu on koduks 162 lapsele vanuses 3-19. Lisaks on asutuse juures väikelaste turvakodu, vanema ja lapse turvakodu, hoiukodu sügava ja raske puudega lastele ning noortekodu. Ennetamaks lapse sünniperest eraldamist, valmib lähiajal rehabilistasiooni- ja koolituskeskus, kus plaanitakse rõhku panna vanemaharidusele. Aasta algusest pakutakse tuge ka kasuperele. Ühel või teisel moel tehakse kõik selleks, et lastel on lisaks kodule turvalised lähisuhted ja keskkond, kus avalduksid tema parimad omadused.

Kõik, kes otsustavad oma lugu jagada, saavad enesestmõistetavalt ka raamatu, parimatele lugudele on välja pandud auhinnad. Raamat «Tallinna Lastekodu 20» ilmub oktoobris-novembris 2021 ning kõik, kes selle valmimisse oma panuse annavad, on oodatud esitlusele.