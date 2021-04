Joogaõpetaja: kes arvavad, et naine on nõrk ja õrn, ei tea naisest mitte midagi

Kõik suured hinged on sündinud naisest

Elvik kirjutab, et seesama energeetiline vägi ja puhtus, mis on elu andnud Buddhale ja Kristusele, on alles igas naises. Kui Yogi Bhajan 1970-ndate alguses Ameerikasse kundalini jooga tarkusi jagama läks, oli ta üllatunud, kuidas väärikast ja väekast naisest, Shaktist, oli siinpoolses kultuuriruumis saanud jõetu naine. Veel enam üllatunud oli ta sellest, et needsamad tibukesed, kelle tõeline olemus on väärikas kotkahing, olid ise rõõmsad ja rahul, et neid sellisel viisil kutsutakse ja koheldakse. Ta õpetas, et nad peavad kasvatama endale tagasi oma tõelised tiivad ja lendama kõrgelt neile kohase väe ja iluga.

Naine on 16 korda tugevam kui mees

Joogide õpetuste kohaselt asub ühel ruutsentimeetril naise nahal 16 korda rohkem antennikesi kui mehel. See annab naisele 16 korda suurema intuitiivsuse ja 16 korda tugevama närvisüsteemi. See tähendab aga ka seda, et naised vajavad oluliselt enam lõdvestust, sest suudavad endasse koguda ja kanda 16 korda rohkem pingeid.

Ravneet Elvik, «Kundalini jooga». FOTO: Raamat

Energeetiliselt on naine tugevalt mõjutatud Kuu ja vee elemendi energiakvaliteetidest. Kuu ja vesi on seotud emotsioonidega. Emotsioonid võivad olla kas erakordselt ilus või erakordselt destruktiivne inimväljenduse vorm. Kui naine oma emotsioone jooga, meditatsioonide, teadliku toitumise ning keha, meelt ja hinge ergutavate tegevustega ei maanda, võivad need parajaks komistuskiviks osutuda. Naine võib muutuda oma ebakindluse, emotsionaalsuse ja ärevuse ohvriks, luues valu ja kannatusi nii iseendale kui ka ümberkaudsetele.

Elvik rõhutab, et naise emotsionaalne ja psühholoogiline mõju mehele on tohutu. Mees on olemuselt neutraalne üksus. Naise energia on see, mis mehe loob ja suhtest vastu peegeldub. Nii nagu naise käes on vastutus ja võime luua harmooniline suhe, kodu ja pere, võib naise destruktiivne energia mehe täielikult purustada ja suhte mürgitada. Iga eduka ja õnneliku mehe taga on teadlik, tasakaalus ja intuitiivne naine, kellel on alati energiat, et toita ja täita oma perekonda. Ükskõik kui stressirohke, pingeline või väsitav päev tal ka seljataga poleks.

«Need, kes arvavad, et naine on nõrk ja õrn olevus, ei tea naisest mitte midagi. Naine on kosmiline ema, Shakti – Jumala vägi manifesteerumises,» kirjutab Elvik.

Suurim vaenlane on ebakindlus

Mees ei saa naisele pakkuda tõelist täidetust. Naise turvalisus ja terviklikkus ei peitu peres või kodus. Elvik selgitab, et naine saab leida turvalisuse ainult iseenda sees, oma hinges. Samuti ei saa mees pakkuda naisele enesekindlust. Naise enesekindlus asub spirituaalses praktikas, teadvuses ja veendumuses, et ta on jumalik ja väärikas looja. Ükskõik kui imeline mees või lapsed naisel on, ei saa ta olla enne õnnelik ja harmoonias, kui on loonud selle kõige algsema ühenduse – ühenduse ilmaruumi ja oma lõpmatu olemusega.

Kharma ja dharma

Saatus ja ettemääratus eksisteerivad koos. Saatus on summa minevikukogemustest ja tegudest, mis loob justkui targa arvutiprogrammina selle elu õppetükid ja ülesanded.

«Ettemääratus on hinge kõrgem eesmärk ja teekond. Teadlikkuse abil saad igal hetkel valida, kas käitud oma saatusest ja lood uut karmat – tegusid, mida tuleb uuesti lahendada ja lõpetada – või käitud oma ettemääratusest ja lood dharmat – lähtud oma hingest ja tõelisest olemusest. Dharmaline eluviis ja tee lahustab karmat nii, et sa ei pea automaatprogrammi loodud õppetükke ilmtingimata algselt määratud vormis läbi tegema ja elad oma hinge ettemääratust,» kirjutab Elvik.