Üha rohkem inimesi soovib raamatukogudest e-raamatuid laenutada

Uuring viidi läbi rahvusvahelise projekti EODOPEN raames, mille eesmärgiks on nelja aasta jooksul digiteerida ja teha soovijatele tasuta kättesaadavaks 15 000 20.—21. sajandil välja antud raamatut.

Vastajate tagasiside näitas, et enam kui pooled lugejatest hangivad e-raamatuid peamiselt e-raamatukogudest. Inimesed loevad e-raamatuid enamasti sülearvutist ja nutiseadmest, aga kõige sobivamaks seadmeks peeti siiski e-lugerit. Ligi 90 protsenti vastajatest pidas oluliseks võimaluseks raamat ka oma seadmesse alla laadida. See näitab, et üha rohkem oodatakse raamatukogudelt e-raamatute laenutamise võimalust.

COVID-19 kriis on näidanud, et piirangute tõttu on vajalikke raamatuid ja muid materjale raske kätte saada. Seetõttu on raamatukogude pakutavad digiteenused üha populaarsemad, eriti neile, kes vajavad lugemismaterjale oma tööks või õppimiseks. «Paberraamat ei kao, kuid peame vaatama tulevikku – digiteeritud materjalid annavad meile sageli oluliselt parema ja kiirema juurdepääsu vajalikele teostele,» tõdes Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru. «Uuring aitab meil paremini mõista, missugused on lugejate ootused digiteeritud materjalidele. Meie ülesanne on oma lugejate soove kindlasti arvestada ja vastavalt sellele oma teenuseid kujundada.»

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo sõnul toob uuring esile selge vajaduse käia raamatute laenutamisel ajaga kaasas ning pakkuda ka üle-riigilist ühtsetel alustel toimivat digitaalset teenust. «E-väljaannete laenutamise tulevik tähendab kasutajasõbralikkust nii veebirakendustes kui mobiilsetes seadmetes ning mugavat kasutamist kõigile, sh näiteks pimedatele ja vaegnägijatele. Rahvusraamatukogu ja Kultuuriministeerium töötavad selles suunas, et võimalikult pea tuua kõikide Eesti inimesteni riiklik e-laenutuse platvorm, kust saab juurdepääsu nii e- kui ka audioraamatutele.»

Tasulise teenusena pole raamatu digitaalkoopia tellimine paljudele lugejatele taskukohane, EODOPEN projekti raames on aga võimalik digiteerida teoseid tasuta. Raamatu digiteerimisel ja kättesaadavaks tegemisel lähtutakse kehtivast autoriõiguse seadusest.

Eestis on alates 2020. aasta algusest EODOPEN projekti käigus digiteeritud kokku 500 teost. Digiteeritud raamatutele pääseb ligi Tartu Ülikooli digitaalarhiivis, Eesti Rahvusraamatukogus lisatakse need digitaalarhiivi DIGAR. TÜ digitaalarhiiv sisaldab praegu üle 65 000 ühiku ning aasta jooksul on digitaalseid materjale alla laaditud rohkem kui 1,5 miljonit korda. Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR leidub üle 550 000 ühikut teavikuid ning viimase aasta jooksul on kokku tehtud üle 2,5 miljoni kasutusessiooni.

Uuringu lühiraportiga saab tutvuda siin.