Dave Benton: ühtehoidmine on elu võti!

Me polnud üldse rikkad, pigem oli paljustki tavapärasest puudus, kuid tänu oma vanematele kasvasime üles üheskoos ja õnnelikult. Nad õpetasid meid hoolima üksteisest ja sellest vähesest, mis meil oli. Hoidsime väga kokku. Õed mängisid nukkudega, palmitsesid üksteise juukseid ja tegid kõike muud, mida tüdrukud ikka teevad. Muidugi ka õppisid üheskoos. Meie, poisid, olime huvidelt sarnased – jooksime ringi, mängisime palli, lõhkusime asju ja tegime muid poiste tempe. Perekonnana seisime kaljukindlalt üksteise eest läbi kõigi nende aastate. Elasime Dakota-nimelises külas, seega väga väikeses kogukonnas, kus kõik tundsid kõiki. Majad külas kuulusid riigile ja neid renditi elanikele. Need majad mulle ei meeldinud, sest olid kitsukesed ja seal oli vaevu ruumi liikuda, mis tähendas, et toas mängida ei saanud. Muidugi ei Aruba ja elu enne Eestit kuulanud me kunagi sõna ja pidevalt juhtus väikeseid äpardusi. Kuid me kasvasime üles üksteist igati toetades.

Mäletan, et kooliminekuks kulus pool tundi ja teist sama palju tagasi. Meil, väiksematel, oli alati suurem vend kaasas. Kui meie küla sai oma kooli, muutus asi lihtsamaks, sest see oli vaid viieminutilise jalutuskäigu kaugusel kodust ning me läksime ja tulime ikka koos. Keskkooli jõudes hakkasime jälle linna vahet käima, nüüd pigem sõprade seltsis. See oli meie aeg. Enamusel lapsevanematest polnud oma transporti, nii et hommikuti ja pärast kooli oli kogu küla noorsugu teel linna ja tagasi. Ühe pere lapsed käisid ikka üheskoos, niimoodi oli see tol ajal peredes kombeks.