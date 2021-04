Pildil on Riin Alatalu, «Muinsuskaitse aastaraamat 2020» üks toimetajatest. FOTO: Ieva LeiniÅ¡a/Leta/Scanpix

Kuku raadio selle nädala raamat on «Muinsuskaitse aastaraamat 2020», mille on kirjastanud Muinsuskaitseamet, Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Raamatut tutvustab Marek Strandberg, saates on külas ka Riin Alatalu.