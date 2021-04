Karl Martin Sinijärv soovitab raamatut, mis tungib unenägudesse

Und ja unenägemist on mitmel moel uuritud päris kaua aega ja ega kellelgi päris täpset aimu ole tänase päevani, mis inimeste ja loomadega täpselt ikkagi magamise ajal toimub. Vormilisest või füsioloogilisest küljest on võimalik ajutegevust muidugi jälgida ja mõõta, aga sisulist poolt saab uneloolane kirja panna ikkagi eeskätt kirjelduste ja unenäost jäänud mälestuste alusel. Mälestuste ja kujutlusvõime vahe on aga teadupärast imepisike.

FOTO: Raamat

Nõnda näib arukas koguda kokku ja panna kirja võimalikult palju materjali ehk siis mälestusi ja kirjeldata, et võimalusel jälgida, kas tekivad mingidki sõltumatud ühisjooned. Ning et tulevaste aegade ja uuemate oskuste tarvis oleks olemas võimalikult palju lähtematerjali. Folklorist Jaan Sudaku raamat on seesugusest ülestähendamisest üks märkimisväärne näide, mis nii sõna kui pildi poolest võiks kuuluda iga vähegi rahvapärimusest huvituja lugemislauale.

Tõsi ju on, et suur osa unenägude ja nende seletamisega seonduvatest teostest on paras esoteeriline lihtlausumine, astroloogia ja horoskoopidega samal pulgal ehk siis psühhoteraapilise eneseabina mingil määral kasutatav, ent reaalsusega harvu ning juhuslikke kokkupuuteid omav. Sudaku raamat on tõhusam kraam, siia on kauakestva töö tulemusena koondatud muljetavaldav hulk unenäolisi lugusid, tohutult põnev nii teemastikult kui mitmekesisuselt. Esitatakse ka üleskutse tähenduslike unenägude kirjapanemiseks koos vastava tugipunktistikuga kirjapanemise tarbeks. Igati mõistlik ja kergendab kindlasti uneuurimist edaspidi.