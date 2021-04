Mis vahet neil siis on?

Eluterve pohhuist proovib igapäevaselt liigitada, millega tal tasub pead ja südant vaevata ja millega mitte.

Pohhuist ei hooli millestki, ei iseendast, ei teistest. Eluterve pohhuist hoolib endast ja hoolib ümbritsevast ja hoolib teistest, aga ta ei muretese liialt, ega mõtle üle.

Eluterve pohhuist teeb igapäevaselt valikuid, mis teda kotib ja mis teda ei koti.

Eluterve pohhuist pigem proovib uuesti, kui jääb ennast süüdistama, et midagi untsu läks.

Tom Valsbergi raamat «Eluterve pohhuist». FOTO: Eero Vabamägi

Eluterve pohhuist teab, et igaüks hoolib teatud asjadest aga väga oluline on valida, millest hoolida ja millest on suva. Kõigest liiga palju hoolimine tähendab tavaliselt üle muretsemist!

Eluterve pohhuist peab alati lubadustest kinni aga alati kui võimalik siis ta ei anna üldse ühteest teist takka mingeid lubadusi.

Eluterve pohhuist kuulab autos rahulikult HalloKosmost samal ajal kui ta liiklusummikus kohtumisele hiljaks jääb.

Eluterve pohhuist teab, et vahel on täitsa ok, kui ainuke asi, mida ta päeva jooksul teeb, on hingamine.

Eluterve pohhuist ei täida statistikaameti meeletult pikki küsimustikke oma firma kohta. Ta maksab kellelegi paar kümpsi, kes selle hea meelega ära teeb.

Eluterve pohhuist ei ole nõus kuulama laimu- ja kuulujutte. Ta vingerdab end sellistest vestlusest süüdimatult minema.

Eluterve pohhuist nuttis, sest tal polnud korralikke tosse, kuni ta nägi meest, kellel polnud jalgu. Nüüd on tal palju rohkem savi, mis tosse ta kannab.

Eluterve pohhuist varastab ideid igast raamatust, mida ta loeb ja igast filmist mida ta vaatab, ja kasutab neid oma äranägemise järgi.

Elutervel pohhuistil on savi enesetähtsusest! Ta teab, et tore on olla tähtis aga veel tähtsam on olla tore.

Eluterve pohhuist teab, et kui ta kasvatab liiga paksu naha, siis ei saa keegi talle haiget teha aga siis ei saa keegi teda ka õnnelikuks teha!

Elutervel pohhuistil on üks lisanahk, mida ta paneb selga tüütutes olukordades aga ta võtab end alati alasti, kui viibib üksi kodus või on täiesti sõbralikus seltskonnas.

Kui eluterve pohhuist läheb tühise asja pärast närvi, siis ei lähe ta veel rohkem närvi, et ta nii tühise asja pärast närvi läks.

Eluterve pohhuistil on oma hirmudest savi. Ta teeb iga päev midagi, mida ta pisut kardab.