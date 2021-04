Mida enesekindlam, kõiketeadvam ja kontrollivam on kutsar, seda suurem on oht eksida

Teinekord tuleb kaarikul ratas või mõni muu osa küljest ära (haigus), kuna see on liiga habras või on teel olnud liiga palju kühme ja auke (ebaadekvaatsete hoiakute või käitumisviiside kuhjumine). Siis on kaarik tarvis ära parandada. Õnnetuse raskusest sõltuvalt suudame seda kas ise teha (puhkus, paranemine), peame pöörduma meistrimehe poole (leebe või loodusmeditsiin) või – kõige tõsisemal juhul – minema mehhaaniku juurde (tänapäevane arstiteadus). Kõige olulisem on siin see, et me ei vahetaks lihtsalt puuduliku osa välja, vaid mõtleksime kutsari juhtimisvõtetele – sellele, kuidas me saaksime oma käitumist ja ellusuhtumist muuta, et mitte uuesti avariisse sattuda.

Vahel satub kaarik piiratud nähtavusega alale ja me ei näe, kuhu läheme. Kui tegu on lihtsalt kurviga, on see meile nähtav ja me saame ennast selleks ette valmistada. Peame siis hoo maha võtma, tegema kindlaks, kuhu poole tee keerab, ja hobuseid ohjates kurvikaart järgima (tahtliku või tahtmatu muudatuse etapis oma emotsioone kontrollima). Udu või tormi korral on kaariku juhtimine aga keerulisem. Nüüd saame vaid nägemise järgi navigeerida. Aeglustame käiku ja liigume edasi vahetult teeservi silmas pidades. Selles etapis peame täielikult – et mitte öelda pimesi – usaldama eluteed (loodusseadused, traditsiooni reeglid, usk jne) ja sisemist meistrit või juhti (mitteteadvust), kes meile selle tee valis.

Need on sellised eluetapid, mil eksleme udus ja ei tea, kuhu läheme. Sellistel hetkedel ei saagi me muud teha kui lasta elul endal teed juhatada. Mõnikord jõuame lõpuks ristmikule, teede hargnemiskohta. Kui tee ei ole märgistatud, ei oska me suunda valida. Kutsar (meel, intellekt) võib minna suvalises suunas. Eksimise või lausa äraeksimise võimalus on suur. Mida enesekindlam, kõiketeadvam ja kontrollivam on kutsar, seda enam on ta veendunud, et teab õiget teed – ja seda suurem on oht eksida. Oleme n-ö ratsionaalse tehnokraadi võimuses ehk mõistus ja intellekt usuvad, et suudavad kõik lahendada.