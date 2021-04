Kuidas pidada koosolekuid nii, et neist maksimaalselt kasu oleks?

Mõnele inimesele tundub asja kolleegidega läbiarutamine parem kui iseseisvalt väljamõtlemine. Koostööl on ettevõttes kahtlemata oma koht, kuid koosolekuid ei tohiks kasutada pingsa mõttetöö segajatena. Kuidas saaksime koosolekute kasutegurit tõsta?

Enamiku koosolekute esmane eesmärk peaks olema mingi otsuse suhtes üksmeelele jõudmine, mitte koosoleku korraldajate isiklike mõtete jaoks kõlakambri loomine.

Eyali ja Li kirjutavad, et üks hõlpsamaid viide pinnapealsete koosolekute vältimiseks on nõuda kõigilt selle kokkukutsujatelt kaht asja. Esiteks peavad korraldajad laskma ringi käia päevakava, kus on kirjas, millist probleemi koosolekul arutatakse. Pole päevakava, pole ka koosolekut. Teiseks peavad nad püüdma parimal võimalikul moel välja pakkuda küsimuse lahenduse, lühikese ja sisutiheda kokkuvõttena. See ei tohiks olla pikem kui üks-kaks lehekülge, kus käsitletakse probleemi ning esitatakse oma põhjendused ja soovitused. Need kaks sammu nõuavad koosoleku ettevalmistamisel veidi lisapingutust, kuid selles asi ongi. Päevakava ja kokkuvõte esitamine aitab säästa kõigi osalejate aega, võimaldades kiiremini lahenduseni jõuda, ning takistab lisaks ebavajalike koosolekute korraldamist, pannes korraldajate õlule enne seda veidi rohkem kohustusi.

Aga mis saab sel juhul kollektiivsest teadmiste jagamisest ja ajurünnakust? Eyali ja Li kirjutavad, et need on head asjad, kuid mitte koosolekul, kus osaleb üle kahe inimese. Kui koosolek pole kokku kutsutud hädaolukorras või avatud foorum, et kuulata ära töötajate mured, võib ainulaadseid vaatenurki ärialastele väljakutsetele jagada e-posti teel just neile inimestele, kes selle teema eest vastutavad. Ajurünnakuid saab samuti korraldada enne koosolekut ja seda on kõige parem teha kahekesi või väga väikestes rühmades.

Järgmiseks, kui koosolek toimub, tuleb järgida samu sünkroonse kommunikatsiooni reegleid. Olgu veebis või vahetult, kehtivad koosolekutel täpselt samad reeglid osalejate läbikaalutud valiku ning kiire sisse- ja väljaastumise kohta.

Koosolekutel segamatuks jäämiseks peame need vabastama peaaegu kõigist ekraanidest.

Koosolekul viibides tekib aga uus probleem: inimesed tegelevad nutiseadmetega ega ole täiel määral kohal. Nad kontrollivad e-posti või näpivad koosoleku ajal niisama telefoni, kuigi paljud uuringud on näidanud, et kui me ei ole keskendunud, ei suuda meie aju kuigi palju infot meelde jätta. Kui näeme koosolekul teisi oma nutiseadmeid kasutamas, eskaleerib see tajutud tootlikkuse ja paranoia võidurelvastumise – mulje, et keegi teine töötab, samal ajal kui mina mitte, tõstab stressitaset. Mõte meie enda kirjadest pakatavale postkastile laastab koosoleku tõhusust ning meie puudulik osalemine muudab selle üksnes vähem tootlikuks, vähem mõttekaks ja vähem huvitavaks.

Autorid kinnitavad, et kahtlemata genereerivad ilma nutiseadmeteta koosolekud kaugelt rohkem hõlmatud arutelusid ja paremaid tulemeid. Kindlustamaks, et koosolekuaeg ei ole raisatud aeg, tuleb meil sisse seada uued tavad ja reeglid.