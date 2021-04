Lihtne moodus, mis aitab saada edukaks

See, kellega sa kõige rohkem oma aega koos veedad, võib olla üks kõige olulisematest faktoritest, mis määratleb, kelleks sa saad ning millise kvaliteediga elu elad. Kui oled ümbritsetud laiskade, nõrkade ja vabandusi leidvate inimestega, muutud paratamatult ka ise nende sarnaseks.

See kehtib igas valdkonnas – edukuses, tervises, õnnelikkuses, kaalus, sissetulekus

Elrod selgitab, et kui kõik su sõbrad on üldiselt õnnelikud ja optimistlikud, siis muutud ka ise loomulikult õnnelikumaks ja optimistlikumaks juba puhtalt sellest, et nendega koos oled. Kui kõik su sõbrad on edukad ja teenivad üle 100 000 euro aastas – isegi kui sisened nende ringi oluliselt väiksema sissetulekuga – kistakse sind automaatselt kaasa nende meelsustaseme ning harjumustega, mis neid edule on viinud.

Teisalt aga, kui enamus inimesi, kellega lävid, pidevalt vinguvad ja on keskendunud elu negatiivsetele külgedele, siis tõenäoliselt läheb nii ka sinuga. Kui su sõbrad ei püüa oma elu parandada või on rahalistes raskustes, siis ei motiveeri ega inspireeri nad sindki paremini hakkama saama.

Elrod tõdeb, et kahjuks kistakse paljud inimesed, kes tahavad oma elus edasi jõuda, tagasi maha neid ümbritsevate inimeste poolt. Eriti keeruliseks võib kõik osutuda siis, kui need inimesed on sinu perest. Pead olema tugev ja veenduma, et veedad vähem aega nendega, kes sind ei julgusta ega soodusta sinu saamist paremaks.

Otsi välja inimesed, kes sinusse usuvad, kes sind imetlevad ja kes saavad sul aidata jõuda sinna, kuhu oma eluga jõuda tahad. Selliseid inimesi pead otsima aktiivselt, et oma mõjuringi suurendada – väga harva juhtub nii, et nad satuvad juhuslikult su teele.

Siin on mõned mõtted, kuidas seda teha:

Võid liituda sellise internetikogukonnaga nagu Meetup.com, kus saad kontakteeruda sarnaselt mõtlevate ja samu huvisid jagavate inimestega oma piirkonnas. Võid liituda mõne olemasoleva Meetup grupiga, aga võid ka enda oma luua.

Kui oled ettevõtja või inimene, kes mingeid tooteid või teenuseid pakub, siis võid liituda mõne ärikontaktide loomise või soovitusturunduse grupiga, millest suurim on BNI (www.bni.com).

Positiivne, toetav ning äärmiselt interaktiivne kogukond on www.MyYMMCommunity.com. Seal saab kontakteeruda ning suhelda igasuguste sarnaselt mõtlevate inimestega, kellest igaüks püüab ennast ja oma elu järgmisele tasemele viia ning samal ajal aidata teistel sama teha.