Elutervel pohhuistil on savi, et Rootsi lauas saab süüa niipalju kui tahad. Ta ikkagi ei söö end kooma.

Eluterve pohhuist teab, et ta ei saa end kunagi nii täis süüa, et ta kunagi enam sööma ei peaks. Seega ta ei söö end kunagi kooma.

Eluterve pohhuist teab, et unistada tasub, poogen sellest kui uskumatutena unistused algul võivad tunduda. Talle meeldib «Alice Imedemaal» raamatust see lõik.

Alice: «Ma ei suuda seda uskuda!» «Tõesti?», ütleb kuninganna halvustaval toonil. «Proovi uuesti, hinga sügavalt sisse ja sulge oma silmad.»

«Mul pole mõtet proovida,» ütleb Alice. «Ma lihtsalt ei suuda uskuda asjadesse, mis on võimatud!»

«No siis ma eeldan, et sa pole piisavalt harjutanud,» lausub kuninganna. «Kui ma olin sinuvanune, siis ma tegin seda vähemalt pool tundi päevas. Vahel ma uskusin seitsmesse täiesti uskumatusse asja juba enne hommikusööki.» Eluterve pohhuist arvab, et paljude inimeste mure seisneb selles, et nad ei unista kunagi võimatutena tunduvatest asjadest. Tegelikult on nii, et väga paljud asjad tunduvad võimatud enne kui nad reaalsuseks saavad.