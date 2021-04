Mürsukillust kõrri tabatud seersant: pagan võtaks, miks ma üldse muretsen?

Raamatust saab teada, mis on mure ja muretsemine, kuidas seda ära tunda ning põhilised võtted, kuidas muremõtteid analüüsida. Carnegie õpetab, kuidas muretsemisest võitu saada, enne kui see sind pikali lööb, mida peale hakata kriitikaga, et see sind rivist välja ei lööks ja kuidas vältida väsimust ja stressi ning hoida oma vaim värskena.