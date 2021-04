Kuula ja loe parimaid ettevõtlusmuinasjutte: kampsun Pedrost kuni Punamütsikese eraettevõtluseni

«Lugude jutustamine aitab alati paremini õpitavat meelde jätta ja kinnistada ning kui noored saavad ise oma muinasjutte luua ja põimida sinna sisse veel ettevõtlust, siis on see väga tore tõuge ettevõtluse maailma,» selgitas JA Eesti tegevjuht Kersti Loor. Tema sõnul oli seekordne temaatika noortele vägagi südamelähedane ning on näha, et keskkonnasäästlik ettevõtlus on neile oluline. «Eriti tore on veel see, kui nähakse vaeva ja tehakse jutustusest näiteks animatsioon või audiolugu.»