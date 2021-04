Oluline on otsustada, millal olla lammas ja millal hunt

Belbini põhimõtted on maailmas laialt tunnustatud ning ka Eestis juba pikka aega kasutusel. Raamatu on kirja pannud hulk Belbini meeskonnatööpõhimõtteid järgivaid autoreid.

Avaldame raamatust katkendi.

Kuidas oma profiili juhtida?

Loomulikult pole meeskonnarolle otsides miski lõplik. Inimestel on eelsoodumused. Siiski ei tasu loota, et meeskonnarollid jäävad teil eluks ajaks muutumatuks. Samuti ei tasu loota, et teil õnnestub kohaneda kõigi rollidega ning etendada iga rolli ühtmoodi kõrgel tasemel. Miks? Sest meid eristavad geneetilised ja muud mõjud, mis teevad meist just need, kes me oleme.

Oluline on omandada roll, mis teile sobib. Samuti on vaja kohandada seda rolli vastavalt olukorrale ja sellele, kes on veel meeskonnas esindatud. Nõnda saate sobiva rolli. Elus ei ole oluline mitte üksnes otsustada, kas tahate olla lammas või hunt, vaid ka millal kumbagi rolli kasutada.

Kujundage oma imago

Tööl edu saavutamine tähendab seda, et teid tunnustatakse teie käitumispanuse eest. Kui soovite tööl edu saavutada, peate kujundama oma imago: oma unikaalse tugevate meeskonnarollide kombinatsiooni. Kui seda hästi teete, saavad teie juht ja kolleegid teie andeid vastavalt kasutada.