9 sammuga sihini: Edu akadeemia juht annab nõu, kuidas jõuda eesmärgile

Kas oled valmis ohverdama oma mugavustsooni?

Edu akadeemia juhi Tokko sõnul annavad paljud inimesed oma eesmärkide poole püüdlemisel alla peamiselt viiel põhjusel. Need on:

Neil pole vajalikul määral distsipliinitunnet ja tahtmist. Nad on mugavustsoonis. Nad ei usu oma võimesse eesmärke saavutada või kardavad ebaõnnestumist ja teiste arvamust. Nad rabelevad pidevas ajapuuduses ning lükkavad oma unistusi ja eesmärke edasi. Nad arvavad, et neil pole eesmärkide saavutamiseks küllaldaselt ressursse.

Tokko tõdeb, et kuuleb sageli, kuidas talle öeldakse, et küll tal on lahe elu - suhtleb edukate inimestega, toob neid Eestisse. «Jah, olen väga rahul sellega, mis mu elus on toimunud ja kuhu ma olen jõudnud, ent tihti ei mõisteta, kui palju raskusi, hirmude ületamist, kriitilisi hetki, vigade tegemist, ebaõnnestumisi, mugavustsoonist välja astumist ja kõike muud on mul selle saavutamise teel ette tulnud. Ja tuleb endiselt,» rõhutab ta.

Tokko kirjutab, et on harjunud, et iga asjaga, mida ta ette võtab, on seotud oma katsumused-võimalused-õppetunnid, ning kindlasti teeb ka tema vigu. «Ma ei võta enam probleeme takistusena, vaid lihtsalt osana protsessist, mida peaks hoopis nautima. See ei ole alati lihtne, eriti kui juhtub midagi sellist, mille kohta mul pole õrna aimugi, kuidas seda ületada või miks see kasulik on,» kirjutab ta ja lisab, et enne kui midagi ette võtad, mõtle läbi, millest sa oled valmis selle nimel loobuma. Kas oled valmis oma mugavustsoonist välja astuma ja ebamugavustele ruumi tegema?

Süsteem, kuidas saavutada eesmärke kiiremini ja nauditavamalt

Tokko meenutab, et kui tema oma eesmärkide seadmisega alustas, olid need tal pidevalt väga suured ja ta pidi korduvalt pettuma, sest polnud seatud kuupäevaks neile ligilähedalegi jõudnud.

Ta jagab eesmärgistamise strateegiat, mida ta ise kasutab ja mis aitab soovitud tulemusteni jõuda protsessi nautides ja ilma ebameeldiva punnitamiseta. Strateegia koosneb üheksast sammust.

1. Pane kõik oma suured ja väikesed eesmärgid kirja.

Kirjuta üles kõik oma unistused ja eesmärgid. Näiteks: unistuste kodu, 10 000 eurot passiivset tulu iga kuu, ümbermaailmareis, raamatu kirjutamine.

Pane kirja ka kõik väiksemad soovid, mis pähe tulevad. Näiteks: õpin valmistama mõnda uut toitu, hakkan regulaarselt trenni tegema, ostan uue telefoni, loen läbi kaks finantsteemalist raamatut jne.

2. Hinda 10 palli skaalal, kui reaalne on, et sa saavutad need eesmärgid järgmise kuue kuu jooksul.

Pane iga eesmärgi taha number vahemikus 1–10. Kümme tähendab, et sa usud täielikult, et suudad eesmärgi vähemalt kuue kuu jooksul saavutada, ja üks seda, et sinu arvates pole see üldse realistlik.

3. Vali välja üks eesmärk, mis sai hindeks 9 või 10.