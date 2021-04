Kuidas tunda igast päevast rõõmu? Proovi seda hingamisharjutust

Et tähistada mõnda päeva erilisel moel, soovitab ta näiteks otsida kapist välja riided, mida kannad pidupäevadel, lüüa end üles, katta laud nagu algaks pidu, teha midagi erilist, naerda ja nautida head seltskonda. Kui ees on ootamas töisemad tegemised, siis tee asju teadlikult, nagu oleks tegemist maailma kõige olulisema asjaga – võimalusi selleks on palju. Ja mis peamine – naerata suuremalt, naera kõvemini, kallista soojemalt ja armasta nii, et terve maailm seda näeb!