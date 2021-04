Mida näitab röga värvus?

Läbipaistev, selge: kas tegemist on üldse rögaga? Oled sa kindel? Et tegemist pole süljega? Kas sa tõepoolest köhisid seda välja? Olgu. Jälgime seda 14 päeva jooksul ja seejärel kohtume uuesti. Juhul kui see veel endiselt eksisteerib.

Kollane: pole võimalik öelda, kas see on ohutu või pigem muret tekitav. Mängib spektris kokku kord süütu valge, kord pahaendelise rohelisega. Kas kõlab tuttavalt? Nii see kollase puhul on. Ägeda bronhiidi korral kujutab see endast normaalse paranemisprotsessi tunnust. Värvus tuleneb siin surnud rakkude jääkidest. Astmaatikute puhul oleks see tõendiks teatud põletikulistest rakkudest. Samuti on sageli kollakad öösel alumistesse hingamisteedesse voolavad nina sekreedid, aga ka KOKi põdevate patsientide röga. Röga bakteriaalne kolonisatsioon on kollase värvuse puhul ebatõenäoline. Seega ei nõua kollane röga üksinda antibiootikumiravi. Aga: kollane on heitliku loomuga.