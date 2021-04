Liis Sein raamatust «Minu linn»: looduskeskkond on halvas seisus. See on väga hirmutav

Linn, milles elab peategelane Hugo, on tema lühikese elu jooksul väga palju muutunud. Taimed ei taha kasvada, lindudel pole piisavalt pesitsuskohti, vihmaussid ei armasta viljatus mullas elada. Kõik loomad, linnu ja putukad on linnast lahkumas... Hugo mõistab, et midagi peab muutuma. Ta otsustab ehitada linna, kus on ruumi kõigile: inimestele, puudele, putukatele, loomadele ja lindudele.

«Lapsed on keskkonnahoidmisest üsna teadlikud, sellest räägitakse lasteaias ja koolis, aga ka paljudes kodudes,» ütleb Liis Sein. «Mina oma lastega räägin sel teemal palju ja nende jaoks on see väga oluline. Näiteks käime tihti lastega jalutamas nii, et võtame tühja kilekoti kaasa ja korjame maas vedeleva prügi kokku. Väike heategu keskkonnale pakub neile suurt headmeelt.»

Ka Gerda Märtensi jaoks on keskkonnateema juba lapsest peale südamelähedane. «Kõik need n-ö uued rohelised lähenemised, millest tänapäeval räägitakse, näiteks taaskasutus, loodussõbralikud materjalid jms, on minu jaoks alati tundunud normaalsed ja ideaalsed. Samas on see, et looduskeskkond on nii halvas seisus, jõudnud minu teadvusse viimastel aastatel. See on väga hirmutav. Mõtlen pidevalt, mida saan ise oma oskustega ära teha.»