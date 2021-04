Karl Martin Sinijärv soovitab õiguspõnevikku, mis kurat-teab-kuhu välja jõuab

John Grisham on advokaatide elu serveerinud väga mitmes kastmes ja seekord kantakse lugeja ette advokaadihakatised. Natuke uutmoodi hoogu näib siin, võibolla on vanameistri staatusesse jõudnud autor saanud noortest inimestest kirjutades ka ise teise nooruse tunnetuse? Igatahes on senistest üsna asjalikest ja korralikest põnevikest erinevalt «Baaris» mingi anarhiline minna- ja tullalaskmismeeleolu, tüübid ei tee justkui midagi päriselt paha, aga risti ette ka ei lööda.