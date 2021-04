Elu õppetunnid isalt pojale: raamat annab nõu, kuidas saavutada finantsiline vabadus

Rikka aedniku elutarkused ja õppetunnid näitavad teed, kuidas kuidas haarata kontroll oma elu üle ja võtta endale üllas eesmärk kõrvaldada rahamured. See raamat näitab, et piisavalt jõukana oled kaitstud elumere tormide eest ning saad pakkuda peavarju ja tuge ka lähedastele. Küll raha rõhutab autor, et vaja on tahet õppida, soovi läbi lüüa ja valmisolekut vaeva näha.