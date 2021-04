Maria Callase biograafiline romaan jutustab kirglikult armastava naise loo

Veneetsia, 1957: Maria Callas on oma aja kuulsaim laulja. Tema hääl on ainulaadne ja esinemislaad väljendusrikas, kuid kunstiline täiuslikkus, mida ta laval kehastab, hakkab oma lõivu nõudma. Samal ajal, kui maailm tervitab teda tormiliste kiiduavaldustega, ei suuda lauljanna enam rängale koormusele vastu seista. Tema hääl ähvardab üles ütelda ning Maria tunneb, et peab aja maha võtma, kuid ooperimaailm, tema abikaasa ja mänedžer seda paraku lubada ei taha.