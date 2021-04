Terves kehas terve vaim: nõuandeid toitumiseks Anthony Robbinsilt

Toitumine on teema, mille kohta levib palju eksiarvamusi ja pooltõdesid

Tokko sõnul õpetatakse paljusid eksiarvamusi ka koolis ja seetõttu oli temagi 2013. aasta talveks kümnekiloses ülekaalus. «Haigestusin korduvalt n-ö külmetushaigustesse, millel on tegelikult külmetusega vähe pistmist. Kõige tipuks murdsin kevadel põlve ja käisin kaks korda operatsioonil,» meenutab ta. «Kümme päeva pärast esimest operatsiooni oli vaja sõita koos eestlaste grupiga Londonisse Anthony Robbinsi koolitusele. See oli omaette kogemus, sest pidin kõndimiseks kasutama karke. Koolitus ise koosnes neljast väga intensiivsest päevast, kus tuli palju seista, ringi liikuda ja hüpata, kuid sain kõigega kenasti hakkama. Koolituse üks osa on ka kuulus sütel kõndimine, mille ma karkudest hoolimata ära tegin. Ei oleks arvanud, et see on võimalik, aga seda emotsiooni, kui ma sellega hakkama sain, on võimatu kirjeldada.»

Koolitusel räägiti seitsmest eluvaldkonnast, mida igaüks peaks arendama. Kõige alus on inimese füüsiline keha, millele Tokko pidin tol hetkel andma hindeks kõigest 2 (10st). Iga asi juhtub tema sõnul meie elus põhjusega ning ta sai oma keha ja karke vaadates aru, et peab kiiresti midagi muutma. Universum ütles otsesõnu: «Mees, tee midagi!»

Koolituselt saadud nõuandeid järgides võttis ta kümmekond kilo alla ja pole sellest ajast saati haige olnud. «Ma ei mäletagi enam, mis tunne on haige olla, ja ma ei pea muretsema, kas saan üht või teist asja teha, sest äkki jään haigeks,» tõdeb ta.

Tokko annab edasi mõned väga lihtsad nõuanded Anthony Robbinsilt, kuidas toksilisi aineid vähem süüa ja teha nii, et keha neid väljutaks.

Joo vett!

Keha vajab puhast vett, nii et joo tunde järgi ja püüa ennetada janu teket. Sul ei ole vaja veega liialdada. Ära joo janu kustutamiseks suhkrujooke!

Olulised õlid

Organism vajab rasva, et ta saaks seda põletada. Nii on. Oomega-3 aitab kehal liigse happega tegeleda, oomega-6 aga rasval põleda. Jälgi, et saaksid neid õlisid kas toiduga või toidulisanditena. Tihti arvatakse, et kõik rasvad on halvad ja teevad vaid paksuks. Tegelikult on kvaliteetsed rasvad kasulikud ja aitavad kehast ebavajalikud ained kiiremini välja viia.

Söö võimalikult palju värsket ja veerohket toitu

Jälgi, et su toidulaud koosneks 75% veerikkast toidust, nagu puu- ja köögiviljad, ning 25% kalast, lihast või muudest vähese veesisaldusega toiduainetest. Täpsemalt infot saad, kui guugeldad märksõna water rich foods.

Vähenda või väldi happelist jääki tekitavaid aineid

Nendeks on näiteks kohv, suhkur, äädikas, sigaretid, alkohol, valge jahu…

Vähenda või väldi täielikult piima ja piimatooteid

Piima kasulikkuse kohta on palju vastakaid arvamusi. Mõned faktid: riikides, mis on maailma suurimad piimatarbijad, nagu Taani, Rootsi, USA ja Kanada, on luuhõrenemist põdevate inimeste arv kõige suurem. Piim pidi ju kaltsiumit andma? Aga tegelikkus ja statistika räägivad midagi muud. Piimatooted ei ole meie organismile sobilikud ja kasulikud. Lehmapiima eesmärk on kasvatada pisikesest vasikast mitmesajakilone lehm. Meie organism lihtsalt ei vaja samu toitaineid.

Kui sul on nohu või köha, siis proovi, mis saab, kui sa jätad piimatooted menüüst täiesti välja. Need on peamised liigse lima tekitajad hingamisteedes ja kui sa neid ei tarbi, tekib nagu imeväel limast ollust vähem. «Olin varem hädas kroonilise nohuga ja lapsepõlves põskkoopapõletiku tõttu isegi haiglas olnud. Nüüd käib mul õhk mõlemast ninapoolest vabalt läbi ilma igasuguste spreide ja ravimiteta,» kirjutab Tokko.

Tee trenni nii, et sa ei hakka hingeldama