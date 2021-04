2 aastaga 40 kilo kaotanud Myrakas: kui inimene ei oska enda üle naerda, siis ei ole tal suurt midagi üldse mõtet öelda

«Siis tuli see va 5. jaanuar, mida võin ilma igasuguse liialduseta pidada oma teiseks sünnipäevaks. Teatasin kallile kaasale, et lähen tuulutan end pisut. Ega mul mingit sihti olnud, tegin lihtsalt ühe tiiru Kantrekülast Männimäele ja tagasi. Nutikell väitis, et see oli umbes neljakilomeetrine ettevõtmine. Ise tundsin muidugi, nagu oleksin jalgsi Riias ära käinud. Suuri plaane ma seada ei tahtnud, aga salamisi mõtlesin, et kui paar korda nädalas säärase ringi viitsiks teha, nõuaks aasta sportlase vimpli välja küll.»

Myrakas räägib telefoniintervjuus Elmari Hommikujutule, et raamat «Viina ja viineri vahel ehk paadunud elunautija trennipäevik» on seni positiivselt vastu võetud ja tal on ainult hea meel, kui raamat inimesi naerutab. «Kui veel keegi ennast liigutama ka saab, siis see on juba boonus,» märgib ta ja lisab, et kirjutades ta ennast kuidagi tagasi ei hoidnud. «Minu jaoks oli see päeviku kirjutamine nagu auru välja laskmine, ega ta väga tsenseeritud raamat ei ole. Ma kujutan ette, et sellist kõnepruuki päevases vööndis, teles ja raadios, kasutada ei ole paslik, aga mul endal oli väga hea tunne seda just sedasi kirjutada, nagu ta sinna sai.»