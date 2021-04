Mida arvata homoöpaatiast või kiropraktikast? Praktiline raamat aitab alternatiivmeditsiinist sotti saada

Eriti kerge «saak» on need inimesed, kes on Lääne meditsiinis mingil põhjusel pettunud. Inimesed elavad kauem kui kunagi varem, kroonilisi haigusi on palju ning ravimitel erinevad kõrvaltoimed. Igaüks tahaks enda probleemile imeravi. Paraku keerleb alternatiivmeditsiini ümber palju valeinfot, soovmõtlemist ning liialdatud lubadusi. See võib olla koguni ohtlik, eriti kui inimene keeldub tavapärasest ravist.

Aprillis on Argo kirjastuselt ilmunud emeriitprofessori Edzard Ernsti ülevaatlik teos «Alternatiivmeditsiin. 150 meetodi kriitiline hinnang», milles käsitletakse erinevate meetodite efektiivsust ning ohutust. Tegu on akadeemikuga, kes on avaldanud alternatiivmeditsiini teemal rohkem artikleid kui ükski teine (üle tuhande), olles uurinud seda 25 aastat oma elust.

Minu arvamus alternatiivmeditsiinist

Enne raamatust muljetamist seletan korraks enda vaatepunkti. Kui pean valima kahe meetodi vahel – tõenduspõhise ja alternatiivse, siis valin alati tõenduspõhise. Samas tahan teada kõrvaltoimeid. Enda eriala tõttu tean, kui ranged kontrollid peavad ravimid läbima müügiloa saamiseks. Inimestele meeldib rääkida kõrvaltoimetest, tegelikult on need pikad kõrvaltoimete nimekirjad vajalikud selleks, et ravimi saaks ohu korral turult tagasi kutsuda. Seega, ranged ravimiuuringud on vajalikud inimese ohutuse tagamiseks. Nendes uuritakse raviaine efektiivsust mingi haiguse ravis (ka sümptomaatilises ravis) võrreldes platseeboga. Mis puudutab alternatiivmeditsiini, siis suur enamus meetoditest pole efektiivsemad kui platseebo ehk tavaline suhkrutablett. See on minu probleem alternatiivmeditsiiniga.

Samuti teeb murelikuks, nagu autor raamatus kirjutab, informeeritud nõusoleku puudumine ning hooletusse jätmine. Hooletusse jätmine tähendab olukorda, kus inimese tervis halveneb või satub ohtu, sest ta jäi ilma toimivast ravist. Reaalne näide raamatust: diabeedihaige ei saa insuliini ja sureb, kuna tema või vastutav pereliige usub alternatiivmeditsiini. Kõikidest nendest probleemidest kirjutab autor raamatu esimeses osas põhjalikumalt.

«…aga tavapärane meditsiin ei keskendu haiguste põhjusele»

Alternatiivmeditsiini pooldajate tüüpiline argument, mille autor näiteks toob ja mida ise kuulnud olen, on see et konventsionaalne meditsiin keskendub ainult haiguste sümptomaatilisele ravile ning haiguste juurpõhjustele rõhku ei panda. Tegelikult keskendutakse ka juurpõhjustele, näiteks on aastakümneid räägitud, et rasvumine on oluline kardiovaskulaarsete haiguste riskitegur, nagu ka väheaktiivne, istuv eluviis. Samuti räägitakse spordi tegemise positiivsest mõjust depressioonile. Haiguste kujunemist mõjutavad paljud eri tegurid, aga olulisematest riskidest arstid räägivad ning teaduskirjandus samuti. Samuti tekib küsimus, et kui inimesel on haigus, mille sümptomeid saab raviga leevendada, siis miks peaks selle asemel valima alternatiivse meetodi, millel puudub tõenduspõhisus?