Naiste raamat, mida on hea ja mõnus lugeda

Kõik need romaanid on iseseisvad teosed, loetavad ka eraldi ning «Nõmmeliivatee» puhul ei ole tunnet, et midagi oleks puudu. Pigem on üsna loomulik, et sarjast valiti tõlkimiseks just viimane raamat, kus – teadupärast raskesti tõlgitav – murdekeelsus on taandunud sedamööda, kuidas tegelased maalt linna elama asuvad ja aeg edasi läheb. Inimesed muutuvad aja jooksul, ajad muutuvad aja jooksul ning koos inimeste ja ajaga muutub ka keel. «Nõmmeliivatee» on jõudnud 1970ndate algusesse ning koos sellega on keel, milles tegelased mõtlevad ja räägivad muutunud kaasaegsemaks, kirjakeelsemaks.

Sirpa Kähkönen, «Nõmmeliivatee» FOTO: Koolibri

«Nõmmeliivatee» sobib eraldi lugemiseks sellegi poolest, et just siin saab selgeks nii mõnigi seik tegelaste varasemast elust. Juba raamatu kaunis pealkiri (originaalis «Muistoruoho», otsetõlkes mälurohi või mäluhein, aga tähenduselt ikka seesama thymus serpyllum, millele eesti keeleski viidatakse) viib mõtted teistele radadele kui seda teeks taime kirjakeelne nimi nõmm-liivatee. Nagu raamatu toimetaja Ülle Kiivet on öelnud, ei pea nõmmeliivatee ju olema mitte ainult taim, see võib olla ka üks kitsas liivane tee, mis mändide ja kaljude vahel loogeldes viib paljajalu astuja tagasi lapsepõlve ja noorusaja maastikele, millest polegi alles jäänud muud peale mälestuste ja nõmm-liivatee lõhna.

See on naiste raamat. Sõja läbi teinud, Karjalast evakueeritud vananevate naiste, naiste, kes on oma meestest ilma jäänud või kellele pole neid kunagi olnudki, aga kolmel neist on lapsed ja leidub ka mõni lapselaps, kes muudab kurbuse aja ühtlasi elu lõbusaimaks ajaks. See on vanaemade ja laste, elukestva sõpruse, minevikuhetkede ja muutumise, iseenese tundmaõppimise raamat. «Nõmmeliivatee» annab hääle sõja läbi teinud naistele, et nad võiksid endast välja valada kogu kurbuse, mida terve nüüdseks juba kadunud põlvkond naisi, on liiga kaua ja vapralt endas kandnud, ilmutab lugejale argielu pinna all voogavat, mille jaoks pole õieti sõnu, aga mis on ja annab tunda. Või nagu tunneb Siiri:

«Endine tungleb minus kandiliste tükkidena, mis voolavad välja otse minu kehast, otsekui liikvele läinud jääpangad, kõvad ja teravate servadega. Need ei ole pildid ja neid ei saa ka sõnadeks, ainult tunned neid sisikonnas.»

Kähkönen oskab ühtviisi ilmekalt kujutada maailma nii küpse inimese kui lapse silme läbi. Uue tahu lisab romaanile oma häälega 8-aastane Hilla, Anna ja Ida ühine lapselaps, vanade inimeste keskel kasvanud tüdruk, kellele on pandud vanaemade lootus, et tema oskab elada paremini, õnnelikumalt. Ühtlasi avaldub siin vanavanemate ja lastelaste suhte põline erilisus: lapselastega ei taheta korrata oma vanemate ja iseenda vigu.